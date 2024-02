Szégyellünk maszkot hordani, ez pedig kedvez a vírusok terjedésének

A légúti vírusok terjedése miatt elrendelt óvintézkedésként több Hargita megyei kórház is látogatási tilalmat vezetett be a héten. Az intézkedés szükségességét az esetszámok is igazolják: az előző teljes héthez képest újból megugrott a különböző légúti megbetegedéssel diagnosztizáltak száma.