Százéves asszonyt köszöntöttek Farkaslakán

• Fotó: Barabás Ákos

Ha télen nem is, nyáron rendszerint dolgozik a ház körül, zöldségeket ültet a veteményesben, tesz-vesz az udvaron. „Sokat panaszkodik, hogy betegeskedik, de az egészsége jó a korához képest. Sokat ugyan nem tud enni, inkább tejet, puliszkát, esetleg egy kevés levest, de jól megvan” – magyarázta az unoka. Hangsúlyozta, sokat jelent a családnak, hogy ilyen szép kor megért a dédnagymama, még a külföldön élő családtagok is hazajöttek ünnepelni.

A községvezető számára felemelő érzés volt, hogy századik születésnapján köszönthette Miklós Jolánt. „Ezek olyan dolgok egy község életében, amit talán nem is lehet szavakba önteni. Itt kell lenni és érezni kell” – jelentette ki. Annak pedig külön örül, hogy első mandátuma óta három községbelit is köszönthetett a századik születésnapján: egy férfit Székelyszentléleken, egy asszonyt Kecsetben és most Miklós Jolánt Farkaslakán. „Adja az Isten, hogy minél több, ilyen szép kort megélő embert köszönthessünk a községben” – kívánta.