Száz szépkorút köszöntöttek Székelyudvarhelyen

„Október elseje, az idősek világnapja minden évben arra figyelmeztet bennünket, hogy az előttünk járók megtették már, amit a család, a közösség, szűkebb hazájuk elvárt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott napokkal és éjszakákkal. Most

Az ünnepségen Ilyés Hunor, a Bethlen-negyedi Református Egyházközség segédlelkésze is köszöntötte az egybegyűlteket. Felszólalásában kitért arra, nagy áldást jelent, hogy Isten születéstől az idős korig hordoz bennünket. Azt is kiemelte,

„Az időskornak is megvannak a maga pozitívumai és előnyei. Célja és értelme van, mert különben Isten nem hagyna megöregedni bennünket.

Neki most olyan kincse van, ami a környezetünknek nincs: van ideje.

Kádár Miklós római katolikus lelkipásztor, csatlakozva az előtte szólókhoz elmondta, az idő múlásával az ember rájön, hogy a vallás nem külső dolgok kereséséről szól, hanem egy belső, lelki munka, amely gyakorlat és ugyanakkor küzdelem is. Hozzátette: „ünnepelni azt jelenti, önmagam fölé tudok emelkedni, nem sajnálkozom, hálát és köszönetet tudok mondani mindazért, amit ajándékba kaptam, és mindazért, amivel rendelkezem a földi létben”.

Versszavalás és fuvolajáték is emelte az esemény fényét, majd az alapítvány munkatársai is felköszöntötték a meghívottakat. A közösen elfogyasztott ebédet követően az ünneplők is elmondták egymásnak gondolataikat, végül nótázással zárult a nap.