Száz esetben jeleztek mellékhatást Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Maros megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan a Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének elmondta, hogy megyeszintem mindhárom oltásból – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca – eddig összesen 60 ezer adagot adtak be, ebből 22 ezer személy megkapta már a második, emlékeztető vakcinát is. Összesen 100 mellékhatásról számoltak be a beoltottak, de komolyabb problémák nem merültek fel.

HIRDETÉS

A Maros megyei prefektúra által közölt megyei koronavírusos adatok nem túl biztatók: újra száz feletti új megbetegedésről számoltak be, az elmúlt 24 órában összesen 109 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta a megyei nyilvántartásba már 18 637 koronavírussal fertőzött személy szerepel. Jelenleg kórházban 223 személyt kezelnek, 53 személyt pedig megfigyelés alatt tartanak, amíg teszteredményükből kiderül, hogy fertőzöttek vagy sem. Otthonában 57 személy gyógyul, 914-en vannak karanténban. A vírusfertőzéssel összefüggésben hozható halálesetek száma nem változott, továbbra is 601.