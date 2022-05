Számos terve van, térségben gondolkodik a Csíki Székely Múzeum új igazgatója

Szintén rövid távú elképzelés különböző évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő kisebb pannókiállítások létrehozása. Például a csíksomlyói búcsúhoz kötődően – valószínűleg idő szűke miatt most már csak jövőben – szeretnénk a múzeum gyűjteményeiben lévő archív fotókból egy pünkösdi búcsúról szóló fotókiállítást összeállítani, melyet pünkösdkor a Szék útjára is kihelyezhetünk, így

Hosszútávon nagy kiállításokban is gondolkozunk, hisz a meglévő, erre a célra kialakított öt terem arra hivatott, hogy olyan tartalommal töltsük meg, amely a helyi lakosság számára eddig nem látott kiállításokat mutatná be. Ugyanakkor

Továbbá a román múzeumokkal is szorosabb kapcsolatot szándékozunk kialakítani. A kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumnak volt egy kiállítása az erdélyi nemesség fényűző ruházatáról és viseletéről, amelyet Csíkszeredában is jó lenne bemutatni, kiegészítve a nálunk található nemesi oklevelekkel.

– A szakmai munkára is hangsúlyt fektetünk, ehhez hozzátartozik, hogy különböző néprajzi, régészeti, történeti tematikájú gyűjtést kívánunk szervezni. Tervben van a raktárak költöztetése, kicsomagolása, átrendezése is. Jelenleg a gyűjteményeink egy része be van csomagolva, illetve mások, a felhalmozódott műtárgyak miatt helybővítésre szorulnak. Ezen ügyek rendezését követően

szeretnénk a digitalizálást folytatni, majd a kicsit távolabbi jövőben ezeket elérhetővé és közzé szeretnénk tenni a múzeum új honlapján is, ezzel is megkönnyítve a múzeum gyűjteményei iránt érdeklődők számára a kutatást.

A múzeum hátsó kertjének rendbetételére is szükség volna, ehhez azonban rengeteg anyagi forrás kell, ugyanis restaurálásra, illetve állapotmegőrzésre szorulnak a tájházak és a kiállított székely kapuk is, a kerítés felújítása pedig elengedhetetlen, amennyiben látogathatóvá szeretnénk tenni ezt a teret. Ezek nélkül a beruházások nélkül nehezen lehet megtölteni élettel. A jelenleg is meglévő házaink skanzen-szerűvé alakításához szükséges még egy-két épület vásárlása, ugyanakkor berendezésükhöz néprajzi tárgyak gyűjtése. Ugyan jelenleg is rendelkezünk egy igencsak jelentős tárgyi anyaggal néprajzi gyűjteményünkben, ezt mindenképpen bővíteni kell, fókuszálva elsősorban a gyűjteményünkből hiányzó darabok pótlására.

– Hol képzeli el a Csíki Székely Múzeum helyét a csíki térségben?

– A Csíki Székely Múzeum a jövőben fő múzeumi és tudományos központ szerepét kellene betöltse a térségben. Nyolc éve dolgozom a múzeumban, és azt elmondhatom, hogy magasan képzett szakemberek dolgoznak az intézményben. Éppen ezért nagyon szeretném, ha a jövőben ehhez a felkészült csapathoz fordulnának szakemberi véleményért, segítségért más kisebb intézmények dolgozói, vagy egyáltalán a történelem vagy egyéb más „múzeumi szakterületek” iránt érdeklődő emberek. A jövőben a térség önkormányzataival is szeretnénk szorosabb kapcsolatot ápolni, különböző események révén részt venni a települések életében, rendezvényeikben is.