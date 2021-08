Számos károkozó fenyegeti az erdőket, nem olcsó mulatság védekezni ellenük

Heves szél, szárazság, rovarinvázió és az elszaporodó gombák is jelentős károkat okozhatnak az erdőkben, ezek ellen pedig szakszerűen kell védekezzenek az erdészek, különben nagy mennyiségű fa pusztulhat el vagy éppen válhat használhatatlanná. A Zetelaki Erdőrendészeti Hivatal szakemberei beszéltek munkájukról, akik többek között elmagyarázták hogyan működnek a rovarcsapdák, miként lehet védekezni a széldöntések ellen és milyen munkát feltételez a károk megelőzése.

Ha nincs szakszerűen eltávolítva az erdőből a kidőlt, valamint a fertőzött faanyag, akkor egy tűz esetén meg sem lehet közelíteni a problémás helyszínt, ráadásul a kiszáradt fák miatt gyorsabban is terjednek a lángok. De ez csak egy példa a sok közül

A szakember arra is kitért, hogy a két tényező általában ok és okozati összefüggésben van, hiszen például egy nagy széldöntés után – ha nem takarítják meg a helyszínt – hamar ellepik a bogarak a kidöntött fákat. „A civil társadalom rendszerint arról beszél, hogy nem szabad beavatkozni az erdő fejlődésébe, de a helyzet az, hogy megfelelő gazdálkodás és odafigyelés nélkül gyakoribbá és nagyobb mértékűvé válnak a károk.

Élő (biotikus), illetve nem élő (abiotikus) tényezők is okozhatnak károkat az erdőben, amelyek ellen mindenképp védekezni kell, különben

Más abiotikus tényezők esetében az erdő takarítása jelenti a baj megelőzését, de vannak olyan helyzetek is – fagy, jégeső –, amikor nincs lehetőség emberi beavatkozásra.

Hatékony védekezés ilyen esetben, ha különböző fafajokat elegyítenek telepítéskor. Bár az erdészet nagyon ritka esetben végez tarvágást, azt igyekeznek nem egyidőben és nem szélirányban tenni. A vágást, valamint az újratelepítést is évekre leosztva végzik ilyenkor a vágtereken, hiszen így nem egyszerre nőnek fel a facsemeték, inkább egy felfelé ívelő lépcsőt képezve védik terelik el a szelet az idősebb fáktól.

lényeges a szelek irányának megfigyelése is, hiszen a gyakrabban „ostromolt” területekre olyan fákat kell ültetni, amelyeknek mélyebbre hatol a földbe a gyökere, esetleg ellenállóbb a szerkezetük is.

András Róbert elmondása szerint, az erdészek egyik legfontosabb feladata, hogy megfelelő életteret teremtsenek az egészséges fáknak az optimális fejlődéshez. Kulcskérdés, hogy arányos legyen az egyedek törzsének vastagsága és hosszúsága (sudarassági hányados), hiszen ez esetben a szél is nehezebben dönti ki azokat. Ennek elérése pedig esetenként felszabadító, tisztító, gyérítő vágásokkal jár. Persze ilyenkor a kevésbé egészséges vagy éppen hasznos fákat termelik ki a megmaradók javára.

Mint mondta, az elszáradó fák különleges illatot árasztanak ez vonzza oda a rovarokat. Éppen ezért létfontosságú az elpusztult, kidőlt vagy éppen beteg fákat eltávolítani az erdőből, hiszen azok rovar-gócpontokká válhatnak. Onnan persze tovább vándorolnak a rovarok – akár tíz kilométerrel messzebbre is elrepülnek – egészséges fákat fertőzve meg. Védekezni többféleképpen lehet ellenük, az egyik legjobb megoldás, ha

Az apácalepke és a nagy fenyőormányos is ismert kártevőnek számít – fejtette ki Dénes Albert. Utóbbi elsősorban a facsemetéket támadja meg közvetlenül a tövüknél, így védekezésként oda rendszerint mérgező vegyszerrel permetezett fakérget szoktak lerakni.

Hasonló veszélyt jelent ezekben az erdőkben a rézmetsző szú is, amely a fenyő csúcson lévő részeit pusztítja el, meggátolva annak fejlődését.

a rovarok a fák vastagabb részeibe, a kéreg alá fészkelik be magukat, majd járatokat képezve táplálkoznak, emiatt idővel elszáradnak a tűlevelűek.

Többféle szerkezetet használ az erdészet, az úgynevezett doboz- és a csőcsapdákból nem tudnak kimászni a rovarok, de van olyan is, amelyre egyszerűen ráragadnak például az apácalepkék hímjei.

Ezeket egyébként egy Máréfalvához közeli erdős részen be is mutatták nekünk az erdészek. A védekezés egy másik formájáról is beszélgettünk, hiszen előfordul, hogy mérgező vegyszerrel permetezik meg a kitermelt és sokáig a helyszín közelében hagyott rönköket.

Azt is megtudtuk, hogy nem kevés pénzt – évi 300-350 ezer lejt – költenek a zetelaki erdőrendészethez tartozó szakemberek csak a csapdák és a vegyszerek megvásárlására. Ügykezelésükbe 21 580 hektárnyi erdős terület tartozik.

Egyébként érdemes tudni, hogy

a fenyőfák is igyekeznek védekezni a maguk módján a beléjük hatoló kártevők ellen, méghozzá azzal, hogy fenyőgyantát termelnek. Ez azonban a legtöbb esetben nem elegendő a nagy rajokban támadó rovarok ellen – főleg száraz időszakokban.

A lobhullató erdőkben egyébként a négyévente nagyobb létszámban megjelenő cserebogarak okoznak kárt, amelyek elfogyasztják a leveleket. Ezzel jó esetben csak a fa azévi fejlődését gátolják meg, kritikusabb azonban, ha el is pusztul az adott fa. Kisebb gondokat okoz ugyanakkor a bükklevél gubacsszúnyog és bükk-bolhaormányos is. Ezek ellen azonban ritkább esetben kell védekezni, hiszen nincsenek annyira elszaporodva.