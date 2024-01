Számokkal igazolják, hogy jelentősen megugrott a légúti fertőzések száma

Akárcsak országszerte, Hargita megyében is jelentősen megnőtt a felső légúti megbetegedések száma, és megugrott a szövődményes esetek, azaz tüdőgyulladással diagnosztizáltak száma is.

Megjelentek a teszttel igazolt influenzás esetek nálunk is, biztos voltak hamarabb is, de most diagnosztizáltak is megbetegedéseket, többnyire gyorstesztekkel, és tüdőgyulladások is elég nagy számban voltak. A felső légúti megbetegedések leggyakoribb szövődménye a tüdőgyulladás, és ezeknek a száma nálunk a második heti 191-hez képest 281-re ugrott a harmadik héten.