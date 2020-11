Szakmai alapon kellene dolgozzanak a székelyföldi helyi önkormányzatok

A szakmai beszélgetés meghívottai. Iránymutató beszélgetés • Fotó: Beliczay László

Hogy ez miért is érdekes? Egy jelenettel illusztráljuk: az esemény végén egy helyi önkormányzati képviselő elég felkentnek érezte magát ahhoz, hogy jelezze négyszemközt, egy ilyen eseményen a sajtó nem is kellene jelen legyen. Magyarán,

A székelyudvarhelyi közgazdász társaság (Romániai Magyar Közgazdász Társaság Székelyudvarhelyi Szervezete) szakmai beszélgetést szervezett az inkubátorházban kedden este. Témául a Székelyhon napilapban és a Székelyhon.ro portálon múlt héten megjelent, Befizetett adólejeink sorsa című, Geréb László által összeállított szakmai munka szolgált. Az eseményen mi is jelen voltunk, alább az ott elhangzottakból adunk egy kis ízelítőt.

Székelyudvarhely: nuku pénz a megyei tanácstól

Mivel a szűk körű és a járványügyi szabályokat betartó beszélgetésen Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere nem jelent meg, ezért helyette Szilágyi István, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal gazdasági igazgatója fejtette ki a cikkel kapcsolatos meglátásait.

Ha a választások előtt jelenik meg ez az összesítés, vajon lett volna hatása az eredményekre? Nem sokkal, mivel az emberek racionálisak ugyan, de nem csak a gazdasági mutatókat veszik figyelembe.

Például figyelembe veszik azt is, hogy egy adott városban érzésük szerint az elmúlt időszakban csökkent-e a betörések száma, többen járnak-e könyvárba, vagy több diáknak sikerült-e az érettségije” – kezdte Szilágyi, majd rögtön a lényegre tért. „Fontos mindig megvizsgálni, hogy az adott polgármesteri hivatal mekkora százalékban gyűjti be az adókat, hogyan gazdálkodik a saját vagyonát képező felületekkel (magyarán a bérbeadott területeiből mennyi pénz folyik be).

Ebben Székelyudvarhelynek valóban lemaradása van: a bérleti díjak alacsony szinten vannak.