Startoljunk rá! – Az uniós mezőgazdasági pályázatokat ismerteti az RMDSZ EP-képviselője

Életbe lépett Románia új agrárstratégiája, amelynek alapja az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. A 2023-2027 között érvényes pályázati lehetőségekről tájékoztató körutat szervez és útmutató kiadványt jelentetett meg Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, Startoljunk rá! – EU-s mezőgazdasági pályázatok címen közösen partnereivel, Könczei Csaba és Magyar Lóránd parlamenti képviselőkkel, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével, a Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesülettel és a Pro Agricultura Egyesülettel. Az erdélyi körút Bihar, Szatmár, Szilágy, Kolozs, Maros, Brassó és Beszterce megyébe, valamint Háromszékre, Csíkszékre, Udvarhelyszékre és Gyergyószékre is eljut. Vincze Loránttal az új agrárstratégiáról és a kiadványról, valamint a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozatról beszélgettünk.

– Az Unió agrárpolitikája a legrégebbi uniós eszköz, amelyet a tagállamok azért hozták létre, hogy ezzel segítsék a mezőgazdasági ágazatot: a gazdákat abban, hogy megfelelő körülmények között termeljenek és méltányos jövedelemhez jussanak, az európai polgároknak pedig legyen hozzáférésük jó minőségű és megfizethető élelmiszerhez. Természetesen azóta sok minden történt, átalakult az európai mezőgazdaság, de az agrárpolitika nem veszített az értékéből és a fontosságából. Most is ugyanaz a felállás:

– Az Európai Unió időről időre áttekinti, hogy mik a prioritások, mik a célok az agrárpolitikában, és ez most sem történt másként. Ebben az időszakban egyre többet beszélünk az éghajlatváltozásról, arról, hogy Európa többet kellene tegyen azért, hogy a szélsőséges időjárást leküzdje, megelőzze. Ehhez, úgy gondolják, hogy a mezőgazdaságban is lépéseket kell tenni, olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a környezetet ápolják:

Az, hogy ezek a jól hangzó dolgok hogyan nézzenek ki a szabályozásokban, nagyon sok egyeztetést jelentett az elmúlt években az Európai Parlamentben, a Bizottsággal, a tagállamokkal. A nyugat-európai tagállamok első reflexe az volt, hogy ez a nagytermelők dolga, őket támogassuk, a kistermelők már nem léteznek. A vidék amúgy is elnéptelenedett Nyugat-Európában, az ottani kis települések, a falvak gyakorlatilag a nagyvárosok peremkerületei, az emberek oda járnak aludni, de nem foglalkoznak mezőgazdasággal, vagy legfennebb egy-két nagygazda van egy faluban, és kész. Ehhez képest nyilván Erdélyben, a Székelyföldön a mezőgazdaság még mindig egy hagyományos, a megélhetést biztosító vállalkozástípus, amit szeretnénk, hogy fejlesszenek az emberek.

És nem utolsó sorban szemünk előtt volt az is, hogy a támogatás egy társadalmi célt is teljesítsen, hogy falun tartsa a következő nemzedéket, ehhez pedig a fiatal gazdákat kell támogatni. Hatalmas erőfeszítést és nagyon sok munkát igényelt mindennek az elérése Brüsszelben:

hogy az, ami a miénk, megmaradjon, a hagyományos gazdálkodás élvezze továbbra is a támogatást, és a kistermelők, a fiatal gazdák megkapják az őket megillető támogatást a következő időszakban is.

– Voltak olyan elképzelések, amelyek nagy terheket róttak volna a gazdákra. Mindaz, ami a zöldítést, a biodiverzitás megőrzését, a növényvédő szerek drasztikus csökkentését célozza, járhat olyan hozamkieséssel, ami a gazdáknak kárt jelent. Pedig a kiindulópont nem azonos: Nyugat-Európában sokkal több növényvédő szert használnak, mint nálunk, sokkal terheltebb a termőtalaj. Azt hiszem, hogy valamennyire egyensúlyba kerültek a dolgok, hiszen a mostani agrárpolitika összefügg a Termelőtől az asztalig projekttel, összefügg a Fit for 55 környezetvédelmi célok teljesítésével, de ezzel együtt

– A közvetlen kifizetéseknél nincs megállás, ott folyamatosság van, a többi mezőgazdasági pályázat viszont valamikor az év közepén, június-júliusban jelenik meg, és valószínű, hogy még a jövő év első felében is jelennek meg új kiírások.

az agrárpolitika végül egy vállalható keret, ami nyilván olyan változásokat hozott, amelyeket figyelembe kell venni, de amelyek teljesíthetőek Erdélyben, Székelyföldön is, és talán ez a legfontosabb.

Nem állnak a gazdák egy olyan teljesíthetetlen feladathalmaz előtt, amely lehetetlenné tenné a munkájukat, vagy amely miatt elriadnának, és azt mondanák, hogy többet nem foglalkoznak mezőgazdasággal – hiszen nem lehet Európának az a célja, hogy kevesebb európai élelmiszer készüljön, mivel akkor a harmadik országokból hozzák be az egyébként silányabb minőségű terményt, aminek az ellenőrzése sem adott. Most épp az ukrajnai gabona kapcsán merült fel hangsúlyosan a kérdés, hogy milyen növényvédő szereket használtak. Elárasztották a piacot, az első adandó alkalommal, az első országban eladták az ukrán búzát, ez Románia, Magyarország, Lengyelország tekintetében érződik, és azt mondják a szakemberek, hogy az rosszabb minőségű búza. A hazai termelők természetesen nem tudták eladni az árujukat azon az áron, amire számítottak, hiszen az ukrán gabona dömpingáron jött. De azt hiszem, ez a kivétel, ez egy rendkívüli eset most, a háború miatt. Keresik a megoldást arra, hogy ezt hogyan lehet elkerülni.