Sokan érdeklődnek, de kevesen kérnek segítséget – még mindig „szégyen” a családon belüli erőszak

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Legtöbb egy éven át biztosítanak biztonságos lakhatást, valamint pszichológiai és szakmai tanácsadást azoknak, akik bekerültek a Hargita megyei védett házba: a közel 130 négyzetméteres otthon helyszíne titkos, a tavaly márciusi megnyitásunk után szeptemberre töltötték be az összes helyet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bántalmazott anyák és gyermekeik számára összesen mindössze hat hely van a megyében. A megyeközi együttműködésre ugyan van lehetőség – például olyan esetben, ha kifejezetten szükség van az áldozatot messzebbi helyre menekíteni –, de így is több ilyen létesítményre lenne szükség

– mondta el György Enikő. A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság osztályvezetőjétől megtudtuk: a világjárvány jelentősen megnehezítette a működés első évét. „Egyelőre azt nem látjuk, hogy növekedett volna a családon belüli erőszak a pandémia idejét, ellenben az bizonyos, hogy az áldozatoknak nehezebb ebben az időszakban” – jegyezte meg a szakember.

HIRDETÉS

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget támogató országos ügynökség (ANES) által kezdeményezett Venus – Együtt egy biztonságos életért nevű projekt részeként létrejött védett otthon hálózatban a lakhatás mellett szakemberek biztosítják az áldozatoknak a pszichológiai tanácsadást, valamint

a munkahelykeresésben is segítséget nyújtanak, hogy az áldozatok mielőbb saját lábukra állhassanak.

„A hozzánk fordulók zöme alacsonyan képzett, főként rurális környezetből származó nő, sokuk korábban háztartásbeli volt, így nem rendelkeznek munkatapasztalattal. Nehéz így megfelelő munkahelyet találni nekik, főként most, amikor a megyében ennyire kevés a munkalehetőség” – fejtette ki György Enikő megjegyezve: az előbbiek korántsem jelentik azt, hogy a családon belüli erőszak a városi, magasan képzett nőket nem érintené. „Minden lehetséges platformon és fórumon népszerűsítjük a szolgáltatás, hiszen a pszichológiai tanácsadás azoknak is lehet igényelni, akik nem költöznek be a védett otthonba. Sokat is szól a telefon, de gyakorta azt halljuk, hogy az áldozatok csak érdeklődnek, de aztán nem jelentkeznek a programra” – tudtuk meg az illetékestől.

György Enikő szerint a térségben még mindig tabu a családon belüli erőszak, szégyen erről beszélni.

Gyakran halljuk még mindig, hogy egy-két pofon belefér, néha még egy-két verés is. Illetve azt is tudjuk, hogy sok nő inkább a bántalmazó mellett marad és tűr évekig, mintsem hogy azt válassza, hogy apa nélkül maradjanak a gyerekei

– sorolta. A sürgősségi telefonszámon egyébként gyakorta maguk a bántalmazók is „próbálkoznak”: azzal a szándékkal telefonálnak, hogy kiderítsék a védett otthon helyszínét.

Egyébként a létesítmény működtetésében a rendőrség, a csendőrség, a tanfelügyelőség és a munkaügyi felügyelőség is partner, a program kedvezményezettje az lehet, aki a helyi hatóságok bevonásával tudja igazolni az erőszak tényét: azaz tett már feljelentést a rendőrségen vagy a helyi polgármesteri hivatalhoz fordult a panaszával. Az országos kezdeményezés költségvetése több mint 50 millió lej, ebből Hargita megye 1,3 millió lejt kapott, amiből két százalék, vagyis 22 ezer lej a megyei szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság önrésze.

Törvényt is módosítottak



Egy konkrét eset kapcsán hívja fel a figyelmet a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség, hogy a 2003/217-es számú törvény tavalyi módosítására, amely értelmében családon belüli erőszak jelentése esetén a rendőrség azonnal érvénybe léptetheti a távoltartási végzést a bántalmazó személy ellen. „Mivel eddig erre nem volt lehetőség, sok esetben a bántalmazott fél, miután visszatért otthonába, a helyzet megoldása helyett további erőszakkal szembesült. Erre nyújt megoldást az említett törvénymódosítás” – közölte az intézmény. Tapasztalatuk szerint ugyanis az esetek nagy részében az áldozatok vagy nem tudják, hogy hová, kihez fordulhatnak, vagy egyszerűen nem mernek, szégyellnek segítséget kérni. „Javasoljuk, hogy szükség esetén éljenek az említett módosítások által nyújtott lehetőséggel, és jelentsék a hasonló eseteket, ugyanis így a hatóságok sokkal hatékonyabban tudnak eljárni” – hangsúlyozza az egység vezetősége.