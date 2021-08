Sokan adtak vért Gyergyószentmiklóson

Hosszú kihagyás után július 7-től ismét lehet önkéntesen vért adni Gyergyószentmiklóson. A Hargita Megyei Vérközpont munkatársai kéthetente járnak Gyergyószentmiklósra. Az első két alkalommal is jó volt az érdeklődés, szerdán pedig egy beteg hozzátartozói szervezésének köszönhetően egész délelőtt érkeztek az önkéntes véradók.

A vérüket adták, hogy másoknak segíthessenek. Szolidárisak a gyergyóiak • Fotó: Barabás Orsolya

A Kórház utcában, az egykori sürgősség épületében, ahol jelenleg az oltóközpont működik, az első emeleten alakították ki az önkéntes véradás helyszínét, ahol július 7-től ismét kéthetente, szerdánként veszik le a vért a jelentkezőktől.

Első alkalommal 19-en, két héttel ezelőtt 34-en adtak vért, szerdán délelőtt pedig folyamatosan érkeztek az önkéntes véradók.

Most egy sajnálatos esemény miatt, az összetartást jelezve nagyon sok véradó jelentkezett.

Amúgy is lehet, hogy többször fogunk jönni vért venni Gyergyószentmiklósra, csak sajnos mi is személyzethiánnyal küszködünk, amikor én ide jövök, akkor kell legyen valaki helyettem Csíkszeredában. Ezt nyáron nehezebb megoldani, a szabadságolások miatt ma nem is lehetett vért adni a megyeszékhelyen

– részletezte Kopacz Ildikó, a Hargita Megyei Vérközpont igazgatója, aki elmondta, a véradók számát nem lehet kiszámítani, nagyon változó, hogy hányan jelentkeznek. Gyergyószentmiklóson most már nem csak telefonon, hanem online is lehet időpontot foglalni (vagy telefonon: a 0735-551 400-as számon), és ezzel a lehetőséggel élnek is a Gyergyói-medence lakói.