Sok még a tisztázatlan kérdés a gyerekfelügyeleti szabadság jogi értelmezésében

Hétfőtől nem csak több csíki és udvarhelyszéki településen zárták be az iskolákat – ott online folytatják az oktatást –, de vasárnap este kiderült, hogy az összes marosvásárhelyi és még hat Maros megyei település tanintézetének diákjai és pedagógusai is digitális tanrendbe kényszerültek a vörös forgatókönyv miatt. A szülőknek jár a fizetett gyereknevelési szabadság erre az időre, ám vannak még tisztázatlan kérdések a jogszabály értelmezésében.

A szülőnek joga van otthon maradni a 12 évesnél fiatalabb gyerekkel, ha az iskola a megyei közegészségügyi igazgatóság járványügyi kivizsgálásának következtében zárt be • Fotó: Haáz Vince

Az otthonról történő online oktatás a szülők mindennapjait is megnehezíti, hiszen nekik közben dolgozniuk kell. A gyerekkel maradó – a járványnak jobban kitett – nagyszülők pedig nem biztos, hogy boldogulnak az online térben, ha egyáltalán van nagyszülő, aki vigyázzon a gyerekekre.

Az idén életbe lépett 147-es sürgősségi rendelet segítségül jöhet azoknak a családoknak, amelyeknél 12 éven aluli gyerek van, és a szülők dolgoznak. A jogszabály szerint a szülőnek joga van otthon maradni a 12 évesnél fiatalabb – fogyatékkal élők esetén 26 évesnél fiatalabb – gyerek felügyelete miatt, ha teljesülnek bizonyos feltételek, például

a másik szülő nem kérvényezte ugyanezt;

a másik szülő nincs gyereknevelésen vagy bármilyen szabadságon;

kérést és saját felelősségre tett nyilatkozatot nyújt be az alkalmazónak.

Erre az időszakra az otthon maradó szülőnek az alapfizetés 75 százalékát kell folyósítani – de ez nem lehet több az országos átlagbér 75 százalékánál –, amiből levonódnak az adók és járulékok. Ezt az összeget az alkalmazó visszaigényelheti a megyei munkaelhelyező ügynökségektől az adók kifizetését követő 30 napon belül. Az ügynökségeknek 15 napjuk van arra, hogy a kérést elbírálják és a kért összegeket folyósítsák.

HIRDETÉS

A jogszabályok értelmezésében viszont gondot okoz, hogy hamarabb érvénybe léptek, mint az iskolák zöld, sárga és vörös besorolására vonatkozó 2020/5487-es tanügyminisztériumi rendelet, ezért nem foglalják magukba a hibrid oktatásra és a teljesen online oktatásra vonatkozó szabályokat.

Tiberiu Pănescu, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség vezérigazgatója megkeresésünkre kifejtette, már több mint egy hete várják a jogszabály pontosítását, amelyet ők másként értelmeztek, mint a rendelet megalkotói. „A 147-es sürgősségi rendeletet van, aki úgy értelmezi, hogy a szülőknek járó 75 százalékos juttatást csak akkor lehet visszaigényelni az államtól, ha az olyan iskolákra vonatkozik, amelyekben a fertőzések történtek, és ezért a közegészségügyi igazgatóság járványügyi vizsgálata alapján kellett felfüggeszteni az oktatást. Pedig benne volt a szövegben az is, hogy tanórák korlátozására is vonatkozik, a sárga forgatókönyv pedig ezt jelenti. Több mint egy hete várjuk, hogy akképpen módosítsák, hogy a sárga és a piros forgatókönyvesek is essenek a szabályozás alá. Addig is mi csak azoknak tudunk adni gyerekfelügyeleti szabadságot, akiknek a gyerekük olyan iskolába jár, amelyeket a közegészségügyi igazgatóság határozata alapján zártak le” – pontosított Tiberiu Pănescu.

Hargita megyében többen érdeklődtek már a gyerekfelügyeleti szabadság felől, de még hivatalosan nincsenek kérések letéve – tette hozzá a munkaelhelyező ügynökség vezetője.

Gondot okozhat a helyettesítés

A megyei vészhelyzeti bizottságok határozata alapján lépett hétfőtől életbe a vörös forgatókönyv hét Maros megyei, illetve számos Hargita megyei településen, ezért ezeken a településeken az érintett szülők kérhetik a gyerekfelügyeleti szabadságot, ha másként nem tudják megoldani a 12 éven aluliak gyerekfelügyeletét.

Gondot okozhat a munkáltatónak azonban, ha nincs akivel helyettesítenie a szabadságot igénylő alkalmazottat.

Például egy bolt esetében, amely nem esik korlátozások alá, nem kérheti a munkáltató az alkalmazottak kényszerszabadságát sem – amelyet nem a munkáltató előlegez meg, hanem a munkaerő-elhelyező ügynökség, és miután a munkáltató megkapta tőlük a pénzt, utána fizeti ki az alkalmazottat. A korlátozások a vendéglőkre, kocsmákra, bárokra, kávézókra érvényesek, a kényszerszabadság lehetőségével is csak ők élhetnek – tette hozzá Tiberiu Pănescu.

A közegészségügyi igazgatóság határozatával

Csép Éva Andrea, Maros megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő megkeresésünkre megerősítette, a szülőknek jár a gyerekfelügyeleti szabadság attól a perctől kezdve, ahogy a gyerek online oktatásba kerül. Egyelőre azonban csak az biztos, hogy azok a szülők kérhetik ezt, akiknek a gyereke olyan iskolába jár, amelyet a megyei közegészségügyi igazgatóság járványügyi kivizsgálás következtében zárt be, folyamatban van a jogszabály értelmezése.