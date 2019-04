Amilyen jól kezdődött, olyan rosszul folytatódott a tavasz a gazdák számára

A fagy és a szárazság is károkat okozott a mezőgazdaságban • Fotó: Beliczay László

Elsősorban a hidegre érzékeny, korai virágzású gyümölcsfákat károsították az elmúlt napok havazásai és az éjszakai fagyok Hargita megyében. Az utóbbi évekre jellemző felmelegedés miatt egyre többen próbálkoznak kertjeikben a baracktermesztéssel, ám – mint azt megkeresésünkre Székely Csaba agrármérnök elmondta – ezeket a fákat idén a legrosszabbkor érte a fagy.

A nyikómalomfalvi gyümölcsösében számtalan gyümölcsfajtát termesztő szakember az eddig tapasztaltak kapcsán úgy fogalmazott, a barackfélék szürete már nagyjából lejárt, vagyis a fagy tönkretette a leendő termést. „A kajszi abban a stádiumban volt, amikor a legérzékenyebb, tehát a sziromhullás utáni időszakban, ugyanis a frissen megtermékenyített gyümölcskezdemény a legkényesebb” – magyarázta, hozzáfűzve, hogy

a kajszibarack esetében majdnem száz százalékban odalett a várható termés.

Az őszibarack helyzete valamivel jobb, de ott is inkább a késői virágzású fajták esetében. Áprilisban több alkalommal is fagypont alatti hőmérsékletet mért, egy alkalommal pedig nulla fokot, és mint mondja, a tartós hideg volt a probléma. Egy fagyos éjszakát ugyanis még kibírnak a barackfák, de több egymást követő éjszakán át kitartó fagy már kárt tesz bennük.

A korai virágzású cseresznyefajták ugyan már virágoznak és részben kinyíltak a szilva- és meggyfák virágai is, úgy tűnik, ezekben nem keletkezett számottevő kár, ahogyan az almafákban, illetve körtefákban sem. Azonban ha nem melegszik fel az idő, ezek esetében is terméskiesés alakulhat ki, ugyanis jelenleg a nappali hőmérséklet is túl alacsony, ráadásul szeles az időjárás, és ezek miatt nem járnak a beporzórovarok.

Ha elmarad a felmelegedés, hiányos lesz a beporzás, és az meg fog látszani a termésben

– summázott az agrármérnök.

A gyümölcsfák esetében elkönyvelt fagykár elsősorban Udvarhelyszéket érinti, de a vetett növénykultúrákat megyeszerte megsanyargatta az éjszakai hideg – tájékoztatott Török Jenő. Az egyre fokozódó szárazság azonban még nagyobb kárt tett az őszi, illetve a tavaszi vetésekben, valamint a legelőkön, amit csak fokoznak a hajnali fagyok: ezek együttes hatása miatt egyáltalán nem vagy csak alig fejlődnek a növények – magyarázta a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője. A szakember elmondta, hogy

noha parcellánként eltér a kár mértéke, összességében már most 25–30 százalékos terméskiesésre lehet számítani.

Jól kezdődött ugyan a tavasz, jó körülmények között, időben el tudták végezni a tavaszi mezőgazdasági munkákat a gazdák, „de jobb lett volna, ha ezt megzavarja egy kiadós esőzés és inkább elhúzódik a munka” – vélekedett Török Jenő, hozzátéve, hogy a mezőgazdaság számára nem kedvez az idei tavasz.

Négyzetméterenként legalább 60–70 liter csapadékra volna szükség a földeken, és még így is csak a talaj felső rétege ázna át. Ahhoz, hogy a mélyebb rétegekben is megszűnjön a több mint féléves csapadékhiány, még több eső kellene – mondta a mezőgazdasági igazgatóság vezetője, emlékeztetve, hogy tavaly augusztus óta mindössze két hónap volt csapadékos, de többletet egyikben sem mértek, csak az átlagosnál kevesebb, illetve az átlagnak megfelelő mennyiséget.