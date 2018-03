Sok a beteg, s még koránt sincs vége a légúti megbetegedések szezonjának

Várakozás az egyik házorvosi rendelőben. Naponta több mint negyven konzultáció jut egy háziorvosra • Fotó: Gecse Noémi

Tény, hogy az utóbbi hetekben nagyon megnőtt a felső és alsó légúti megbetegedésekkel háziorvoshoz forduló személyek száma megyeszerte – mondta érdeklődésünkre Soós-Szabó Klára, a háziorvosokat tömörítő egyesület Hargita megyei elnöke.

„E megbetegedések minden korosztályt érintenek, de főképp a gyerekek vannak kitéve a veszélynek, mivel közösségekbe – óvodába, iskolába – járnak, ahol könnyebben terjednek a fertőzések. Ugyanakkora munkaközösségekben is nagy a fertőzésveszély, illetve az idősebbek is könnyen elkaphatják a kórokozókat” – fogalmazott a szakember. A torlódás elkerülése végett – folytatta –

fontos, hogy a betegek telefonon előjegyeztessék magukat a háziorvosuknál, másképp akár órákat is várakozni kényszerülhetnek a rendelőkben.

Kovács Emőke csíkszeredai háziorvos tapasztalatai szerint három hete folyamatosan nő a légúti megbetegedésekkel orvoshoz forduló páciensek száma, nagy sorokban várakoznak a betegek a rendelők ajtaja előtt.

Még mindig nem látjuk ennek a végét. Naponta több mint negyven konzultációnk van

– fogalmazott. Ugyanakkor elmondta, súlyos, influenzás esettel még nem találkozott, viszont az idei megbetegedési hullámot jóval erősebbnek véli a tavaly ilyenkor tapasztaltnál.

Antal Erzsébet csíkszentdomokosi háziorvos is a rendelőjében várakozó sok páciensről számolt be lapunknak. „Nagyon gyorsan dolgozunk, de így is nagyon sokan várakoznak. Láz, torokfájás, köhögés, orrdugulás, gyengeség, ízületi fájdalmak, tüdőgyulladás, ezek a leggyakoribb panaszok” – jegyezte meg.

Jelentős esetszám



Az utóbbi két hétben szinte megduplázódott a légúti megbetegedésekkel diagnosztizált esetek száma Hargita megyében: míg február 12–18. között 1640 személyt diagnosztizáltak ezzel az orvosok, február 19–25. között már 2697 pácienst. A tavalyi év hasonló időszakához képest is jelentős az emelkedés a megbetegedések terén. Az esetek számának nagymértékű növekedése arra utal, hogy járvány van kialakulóban – nyilatkozta lapunknak dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Előrevetítette, vannak jelzéseik, hogy áprilisig tart az ilyen jellegű megbetegedések szezonja, azonban ezt pontosan nem lehet megjósolni.

Megbetegedett gyermekek

„Amíg a fertőzések fogékony gazdatestekre találnak, addig ez folytatódni fog. Jó lenne, ha nem járnának közösségekbe a megbetegedett személyek, főképp ez jelentené a megoldást. Olyan jelzéseket is kapunk iskoláktól, hogy a beteg gyereket a szülő erőlteti, viszi iskolába, óvodába. Az antibiotikumos, köhögés elleni szirupot odaadja az óvónőnek, hogy adagolja azt a gyereknek. Tudom, hogy nehéz a kisgyerekek otthonmaradását megoldani, de van lehetőség betegszabadságra az ilyen helyzetben lévő szülőnek. Ha a gyerek beteg, otthon kell maradni vele vagy a szülőnek, vagy valaki másnak.

A beteg gyereket kínzás közösségi térbe vinni, egyrészt ott rosszul érzi magát, másrészt pedig továbbadhatja a fertőzést”

– húzta alá Tar Gyöngyi, aki nemrég a megyei tanfelügyelőségnek is jelezte, a fertőzések továbbterjedésének elkerülése végett szüneteltetni kellene az oktatást az olyan tanegységekben, ahol sok a megbetegedett iskolás.

Nem kell szüneteltetni az oktatást

A témában felkerestük Görbe Péter Hargita megyei főtanfelügyelőt is. Tőle tudjuk, hogy egyeztetett a megyei egészségügyi igazgatósággal, ezt követően pedig jelentéseket kért a tanintézetektől a légúti fertőzések számára vonatkozóan.

Nincs Hargita megyében olyan iskola, ahol emiatt szüneteltetni kellene az oktatást. A jelzések szerint a megbetegedések aránya nem akkora mértékű, hogy erre szükség lenne.

„Az osztályokban kisebb létszámban vannak jelen a légúti fertőzésekkel diagnosztizált iskolások, akik igazoltan hiányozhatnak a gyógyulás idejéig” – közölte a főtanfelügyelő. A megyében mindössze Vaslábon van egy iskola, amelynek óvodai részlegén egy csoportból nyolc óvódás is beteg, ott jelenleg szünetel az oktatás – jelezte, hozzátéve, hogy ha valahol sok megbetegedést tapasztalnak, megteszik a szükséges intézkedéseket.

Sok a hiányzó...

A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában szerdán három tanulót engedtek haza megbetegedés miatt – tudtuk meg Dávid Zoltán iskolaigazgatótól. „Ebben az időszakban átlagosan tíz százalékkal van több hiányzónk, mint általában” – mondta. A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában szerdáig nem volt sok hiányzó virózisos fertőzések miatt, azonban szerdán az egyik harmadik osztálynak közel fele hiányzott megbetegedés következtében” – számolt be László Károly intézményvezető. Vízi István, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola igazgatója érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy noha nem sok a megbetegedett iskolásaik száma, de jelentős.

… de nem mindenhol

„Hála istennek, nincsenek nagyobb számban megbetegedések nálunk. Néhány eset van, viszont ez az eddigi években is tapasztalt átlagos arány” – számolt be Albert Gábor Árpád, a tusnádi Imets Fülöp Jákó Általános Iskola igazgatója. András Ignác, a kászoni Lukács Mihály Általános Iskola igazgatója is azt nyilatkozta lapunknak, hogy nem találkoztak sok légúti megbetegedéses esettel az utóbbi hetekben.

Egyébként meghatározatlan ideig szünetel a beteglátogatás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, illetve a gyergyószentmiklósi és a székelyudvarhelyi kórházakban is korlátozást rendeltek el az influenzás megbetegedések miatt.