Tízmillió lejes hitelt vesz fel Székelyudvarhely

A Székelyudvarhelyért Párt színeiben képviselői mandátumot nyert Györgydeák Laura Etelka is letette a hivatali esküt a napirendi pontok megtárgyalását megelőzően, így teljessé vált az önkormányzati képviselő-testület. Ezt követően kiderült, hogy a továbbiakban újra a polgármesteri hivatal Orbán Balázs termében fogják tartani a tanácsüléseket.

Törvény kötelezi a várost, hogy a 10,4 százalékos inflációs rátával emeljék az adók és illetékek értékét, így ezt jóvá is hagyták a tanácsosok.

A hitelt 1,5 százalékosa kamattal kell visszafizetni, amit meg is fognak tenni, amint pénzhez jut a város – közölte az elöljáró. A kapcsolódó határozattervezetet megszavazták a képviselők.

A könyvtár épületének a fele van csak a város tulajdonában, most azonban lehetőség nyílt arra, hogy a másik részt (három helyiség és a hozzá tartozó terület) is megvásárolja az önkormányzat. Erre 564 ezer eurós vételárban sikerült megegyezni, amit a képviselők is elfogadtak.