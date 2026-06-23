Simion szerint az AUR nélkül nem lehet kormányt alakítani

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette, hogy pártja nélkül nem lehet kormányt alakítani.

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A politikus elmondta, hogy miniszterelnök-jelöltet javasoltak Nicușor Dan államfőnek. Arra hivatkozott, hogy az AUR az egyetlen párt, amely tiszteletben tartotta a választók akaratát.

a Bolojan-kormány bukása óta eltelt időszak „elvesztegetett hónap” volt, mert az államfő nem hallgatott a tanácsaikra.

„Bebizonyosodott, hogy mindenben igazunk volt” – fogalmazott Simion, hozzátéve, hogy Nicușor Dan semmibe vette a népakaratot és az alkotmányt, amikor a miniszterelnök-jelöléseknél kizárólag a saját személyes érdekeit és akaratát érvényesítette.

Az AUR elnöke azt is közölte, hogy az államfő leváltását is fontolóra veszik – írja az Agerpres.