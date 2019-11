Sertéspestis: Hargita megye határánál a megfigyelési zóna

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A sertéspestis többek között fertőzött élő sertések által terjed, továbbá az azokból előállított, a vírust tartalmazó termékek révén, ugyanakkor a vaddisznók is terjeszthetik. Szintén fertőzhetnek az elhullott állatok, vagy az olyan anyagok, amelyeken rajta van a vírus.

„Mivel a sertéspestis ellen nincs gyógyszer, egyetlen módszer a fertőzés továbbterjedésének a megállítására az állatok elpusztítása a hatóságok és az állatorvos jelenlétében, továbbá a tetemek elszállítása, megsemmisítése” – figyelmeztet a székelyudvarhelyi városháza. Fontos tudni, hogy a sertéseket be kell jelenteni a körzeti állatorvosnál fülszámozva, ellenkező esetben nem adnak kártérítést. A be nem jelentett állatot elkobozzák, és a gazdát megbírságolják. Azt javasolják, hogy ne fogyasszunk megfertőzött állattól származó húst. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy ha bárki hozzájárul valamilyen módon a betegség terjesztéséhez, törvényes eljárás indulhat ellene.