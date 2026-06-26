Sepsiszentgyörgyön már a hétvégén lehet csobbanni a strandon, csónakázni a tavon

A meteorológusok által beharangozott kánikulában a felhevült lakosokat vízpartokra és medencébe csábítja a sepsiszentgyörgyi Rekreatív Rt.: az Állomás negyedi tónál e hétvégétől lehet csónakázni és vízibiciklizni, a strandon pedig fürödni.

Bodor Tünde 2026. június 26., 10:022026. június 26., 10:02

A hétvégétől 15 vízibicikli és 5 evezős csónak áll a látogatók rendelkezésére az Állomás negyedi tavon, ezek naponta 9 és 21 óra között lesznek bérelhetők. A csónakázók biztonsága érdekében csak mentőmellénnyel lehet igénybe venni az eszközöket, és jó tudni, hogy

a tó teljes felületét megfigyelő kamerarendszer van telepítve az övezetben.

A létesítmény alkalmazottait vízimentésre is kiképezik, tudtuk meg Bodor Lórándtól, a működtető Rekreatív Rt. igazgatójától. Hirdetés A csónakok és a vízibiciklik használati díja félóránként 30 lejbe kerül (legtöbb 4 személy részére). Így a szabadidős övezet potenciálja már szinte teljesen ki van használva, csak a tó szigetén levő vendéglátó-egység nem működik még, mert meg kellett ismételni a bérlésére kiírt licitet, csökkentett bérrel. Optimista forgatókönyv szerint július közepén nyithat az egység. A csónakázási szezon az időjárás függvényében október végéig, november elejéig tart.

Hétvégén megnyílik a városi strand is, amely naponta 9 és 20 óra között várja a látogatókat.

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa nem módosított a tavalyi áfaemelés következtében már megemelt árakon:

a teljes árú belépő hétköznapokon 66 lejbe, hétvégén pedig 83 lejbe kerül.

Azok a sepsiszentgyörgyiek, akik rendelkeznek Sepsi Carddal vagy nagycsaládos kártyával, kedvezményben részesülnek: ez esetben a felnőtt jegy hétköznap 50 lejbe, hétvégén pedig 62 lejbe kerül.

Fotó: Antal Árpád/Facebook

A nagycsaládos kártya tulajdonosai még nagyobb kedvezményben részesülnek, a felnőtt belépő ára esetükben hétköznap 33 lej, hétvégén pedig 42 lej.

A 18 év alatti kiskorúak, a 60 év feletti nyugdíjasok, valamint a fogyatékkal élő felnőttek számára a belépőjegy hétköznap 44 lejbe, hétvégén pedig 55 lejbe kerül.