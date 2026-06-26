Sepsiszentgyörgyön már a hétvégén lehet csobbanni a strandon, csónakázni a tavon

Fotó: sepsiszentgyorgyinfo.ro
A meteorológusok által beharangozott kánikulában a felhevült lakosokat vízpartokra és medencébe csábítja a sepsiszentgyörgyi Rekreatív Rt.: az Állomás negyedi tónál e hétvégétől lehet csónakázni és vízibiciklizni, a strandon pedig fürödni.
A hétvégétől 15 vízibicikli és 5 evezős csónak áll a látogatók rendelkezésére az Állomás negyedi tavon, ezek naponta 9 és 21 óra között lesznek bérelhetők. A csónakázók biztonsága érdekében csak mentőmellénnyel lehet igénybe venni az eszközöket, és jó tudni, hogy
A létesítmény alkalmazottait vízimentésre is kiképezik, tudtuk meg Bodor Lórándtól, a működtető Rekreatív Rt. igazgatójától.
A csónakok és a vízibiciklik használati díja félóránként 30 lejbe kerül (legtöbb 4 személy részére). Így a szabadidős övezet potenciálja már szinte teljesen ki van használva, csak a tó szigetén levő vendéglátó-egység nem működik még, mert meg kellett ismételni a bérlésére kiírt licitet, csökkentett bérrel.
Optimista forgatókönyv szerint július közepén nyithat az egység. A csónakázási szezon az időjárás függvényében október végéig, november elejéig tart.
Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa nem módosított a tavalyi áfaemelés következtében már megemelt árakon:
Azok a sepsiszentgyörgyiek, akik rendelkeznek Sepsi Carddal vagy nagycsaládos kártyával, kedvezményben részesülnek: ez esetben a felnőtt jegy hétköznap 50 lejbe, hétvégén pedig 62 lejbe kerül.
Fotó: Antal Árpád/Facebook
A nagycsaládos kártya tulajdonosai még nagyobb kedvezményben részesülnek, a felnőtt belépő ára esetükben hétköznap 33 lej, hétvégén pedig 42 lej.
A Sepsi Carddal vagy a nagycsaládos kártyával további kedvezményben részesülnek, de a költségvetési megszorításokat figyelembe véve, valamint a sport- és szabadidőközpontok növekvő fenntartási költségei miatt, a Sepsi Card által nyújtott kedvezmény mértéke 25 százalékra módosul, a nagycsaládos kártyával rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményre lesznek jogosultak a teljes árból.
Viszont nem érvényesíthetők a kedvezmények a Román Vilmos uszodában, a sugásfürdői kalandparkban, a minigolfpályán, a mászófalon, csak a strandon, mert a bevételkiesés már a szabadidős egységek létét veszélyeztetné.
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