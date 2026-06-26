Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sepsiszentgyörgyön már a hétvégén lehet csobbanni a strandon, csónakázni a tavon

• Fotó: sepsiszentgyorgyinfo.ro

Fotó: sepsiszentgyorgyinfo.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A meteorológusok által beharangozott kánikulában a felhevült lakosokat vízpartokra és medencébe csábítja a sepsiszentgyörgyi Rekreatív Rt.: az Állomás negyedi tónál e hétvégétől lehet csónakázni és vízibiciklizni, a strandon pedig fürödni.

Bodor Tünde

2026. június 26., 10:022026. június 26., 10:02

A hétvégétől 15 vízibicikli és 5 evezős csónak áll a látogatók rendelkezésére az Állomás negyedi tavon, ezek naponta 9 és 21 óra között lesznek bérelhetők. A csónakázók biztonsága érdekében csak mentőmellénnyel lehet igénybe venni az eszközöket, és jó tudni, hogy

a tó teljes felületét megfigyelő kamerarendszer van telepítve az övezetben.

A létesítmény alkalmazottait vízimentésre is kiképezik, tudtuk meg Bodor Lórándtól, a működtető Rekreatív Rt. igazgatójától.

Hirdetés

A csónakok és a vízibiciklik használati díja félóránként 30 lejbe kerül (legtöbb 4 személy részére). Így a szabadidős övezet potenciálja már szinte teljesen ki van használva, csak a tó szigetén levő vendéglátó-egység nem működik még, mert meg kellett ismételni a bérlésére kiírt licitet, csökkentett bérrel.

Optimista forgatókönyv szerint július közepén nyithat az egység. A csónakázási szezon az időjárás függvényében október végéig, november elejéig tart.

Hétvégén megnyílik a városi strand is, amely naponta 9 és 20 óra között várja a látogatókat.

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa nem módosított a tavalyi áfaemelés következtében már megemelt árakon:

a teljes árú belépő hétköznapokon 66 lejbe, hétvégén pedig 83 lejbe kerül.

Azok a sepsiszentgyörgyiek, akik rendelkeznek Sepsi Carddal vagy nagycsaládos kártyával, kedvezményben részesülnek: ez esetben a felnőtt jegy hétköznap 50 lejbe, hétvégén pedig 62 lejbe kerül.

• Fotó: Antal Árpád/Facebook Galéria

Fotó: Antal Árpád/Facebook

A nagycsaládos kártya tulajdonosai még nagyobb kedvezményben részesülnek, a felnőtt belépő ára esetükben hétköznap 33 lej, hétvégén pedig 42 lej.

A 18 év alatti kiskorúak, a 60 év feletti nyugdíjasok, valamint a fogyatékkal élő felnőttek számára a belépőjegy hétköznap 44 lejbe, hétvégén pedig 55 lejbe kerül.

A Sepsi Carddal vagy a nagycsaládos kártyával további kedvezményben részesülnek, de a költségvetési megszorításokat figyelembe véve, valamint a sport- és szabadidőközpontok növekvő fenntartási költségei miatt, a Sepsi Card által nyújtott kedvezmény mértéke 25 százalékra módosul, a nagycsaládos kártyával rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményre lesznek jogosultak a teljes árból.

Viszont nem érvényesíthetők a kedvezmények a Román Vilmos uszodában, a sugásfürdői kalandparkban, a minigolfpályán, a mászófalon, csak a strandon, mert a bevételkiesés már a szabadidős egységek létét veszélyeztetné.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Székelyhon

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Székelyhon

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Székely Sport

Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Krónika

Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Székely Sport

Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 26., péntek

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot

Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
2026. június 26., péntek

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek

Majdnem ezer hektárral csökkent a burgonyával beültetett Hargita megyei szántóföldek összterülete múlt évhez képest. Vannak azonban kedvező változások is a mezőgazdaság szerkezetének alakulásában.

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót

A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője

Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfőt az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
2026. június 25., csütörtök

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye

Magyar anyanyelvűként munkát keresel Romániában? A Jooble segít megtalálni a legjobb romániai állásokat. Olvasd el összefoglalónkat!

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban

A lakóépületek építési költségei 2015 és 2025 között átlagosan 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban (EU) – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat

Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!