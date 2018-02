Senkinek sincs a homlokára írva, hogy rettegésben tartja a családját

Gyakran komoly testi sérülés kell ahhoz, hogy az áldozat merjen segítséget kérni. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Amikor a családon belüli bántalmazások elviselhetetlenné válnak, segítséget kérhet az áldozat. Több helyen működnek anyát, gyermekét befogadó menhelyek, ám sok esetben ott is rájuk talál, zaklatja, fenyegeti az elhagyott férj, élettárs.

Olyan esetben lehet távoltartási végzést kérni, amikor az agresszor letartóztatása nem indokolt, viszont a családtagok testi épségét, életét veszélyezteti.

A bántalmazó eltávolítható saját tulajdonú lakásából is, tilos az áldozathoz bármilyen formában való közeledése, beleértve a telefonon történő kapcsolatfelvételt is. A távoltartás hat hónapra érvényes – hosszas procedúrát követően – meghosszabbítási lehetőséggel, ám

a betartás ellenőrzése hiányos.

Ezt bizonyítja az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye is, mely szerint több mint ezer olyan esetet jegyeztek tavaly, amikor megszegték a távolságtartási végzést, ezen ügyekben bűnvádi eljárás indult.

Gyergyószentmiklóson sem ritka, hogy családon belüli erőszak miatt kér védelmet a bántalmazott. Amint Portik Imre, a városi bíróság elnöke elmondta, 2016-ban öt kérelem érkezett, ebből hármat hagytak jóvá, 2017-ben pedig a hétből hat esetben született távoltartási végzés három, négy, illetve hat hónapos időtartamra. A végzéseket a betartatásért felelős szervnek, a rendőrségnek továbbítják, ezek megszegése esetén az ügyészség hivatott eljárni.

Az Ora International Segélyszervezet vezetőjétől érdeklődve megtudtuk,

telt ház van az anyaotthonban,

ahová azokat az asszonyokat és gyermekeiket fogadják be, akiknek valamilyen okból el kellett hagyniuk otthonukat. Legtöbb esetben ez a testi veszélyeztetettség miatt következik be. Jelenleg hét anyának és gyermekeiknek – van köztük háromgyermekes is – jelent biztonságot, meleg hajlékot és rendszeres étkezési lehetőséget a Kossuth Lajos utcai anyaotthon. Jeszenszky Teréz azt is elmondta, volt és van olyan eset, amikor kérni kellett a távoltartási végzést. Ebben a helyzetben az anya dönthet arról, hogy bent marad-e az otthonban, vagy hazamegy, hiszen elvileg már ott sem érheti agresszió.

Nem volt olyan eset, hogy az anyaotthonban maradt nőt zaklatta volna párja a távoltartási végzés ellenére, aki viszont hazamegy, annak nem tudják követni sorsa alakulását.

Az intézményvezető azt is megjegyezte, olyan esetük viszont volt, hogy gyorsított eljárással kért és kapott meg egy anya ilyen végzést, ám másnap meggondolta magát, hazaköltözött a férjéhez.

Van, aki végiggondolja, két-három gyermeket nehéz egyedül nevelni, olyan is, aki magába száll, belátja, ő is hibázott

– mondta Jeszenszky Teréz. Ezek a ritka esetek, többnyire az anya és gyermeke épsége veszélyben lenne, ha az anyaotthon nem nyújtana biztonságot.

Segítséget kell kérni

Sisak Imola klinikai pszichológus, pszichoterapeuta egy gyergyóremetei tartott előadáson beszélt a brassói Esther krízismenhelyről, illetve a családon belüli bántalmazás megelőzését és leküzdését célzó programról. Egyik alapítóként Sisak Imola azt is elmondta, két-háromnaponta kérnek tőlük segítséget, a tizenhat férőhelyes menhelynek is bőven vannak lakói. Gyakori az, hogy a nő visszatér férjéhez, de

a gyakorlat azt bizonyítja, a békülés után a helyzet nem lesz jobb, sőt súlyosbodik, míg annyira el nem fajul, hogy gyermekeivel újra menekülnie kell.

A tavaly novemberi előadáson a pszichológus azt is elmondta, a szakemberek munkáját a törvénykezés csak részben segíti, bizony a bántalmazottak védelméről szóló tervezetek akár évekig is fiókban maradnak, mert ez a kérdés nem élvez prioritást. Ennek egyik oka az előadó szerint, hogy a politikusok között is sok a bántalmazó, mert

ez a jellemző senkinek sincs a homlokára írva, nem függ nemzetiségtől, iskolai végzettségtől, anyagi jóléttől sem. Az áldozatok között volt orvos, sok pedagógus, bíró és ügyvéd is.

Mindezek ellenére hangsúlyozta, a bántalmazáshoz nem szabad hozzászokni. Segítséget kell kérni, illetve ennek lehetőségére kell figyelmeztetni a környezetünkben élő áldozatokat.

Segítségnyújtók elérhetőségei



A brassói tanácsadó iroda és menhely elérhetősége: spero.office@homeofhope.ro, Tel.: 0268–471347, 0744–368196, 0744–757161. A gyergyószentmiklósi hajléktalanszálló és anyaotthon a Kossuth Lajos utca 198. szám alatt található, éjjel-nappal be lehet ide csöngetni, senkit nem utasítanak el. Telefonálni is lehet Mihálydeak Orsolyát hívva a 0729–086486-os számon, illetve írni az Ora International Segélyszervezet címére: ora.internationalro@yahoo.com.