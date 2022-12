Schengeni csatlakozás: ezt most nem sikerült áttolni, de már megvan, hogy mikor lehet ismét aktuális

Románia továbbra is a schengeni övezeten kívül marad: az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának csütörtöki brüsszeli ülésén Ausztria és Hollandia is Románia csatlakozása ellen szavazott, utóbbi Bulgária csatlakozását ellenezte, de „csomagban” elutasította a román kérelmet is. Horvátország ezzel ellentétben felvételt nyert.