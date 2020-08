Római katonák a Csűrszínház udvarán, középkori kézművesek a ferenceseknél

Fél napot tartott, előző évekhez képest kevesebb volt a program is, de mindezektől függetlenül remek hangulatot varázsoltak a szervezők az idei, a 8. Római Fesztiválon Mikházán.

A Csűrszínház udvarán római katonai viseletbe öltözött „harcosok” mutatták be tudományukat, a fák között felállított asztaloknál, rögtönzött kemencéknél pedig a római korból fennmaradt receptek alapján készültek a finomságok, míg máshol a rómaiak által is ismert és használt gyógynövényeket és azokból készült teákat, kenőcsöket mutatták be.

Középkori egyedi értékek

A ferences kolostor udvarán a középkori kézműves tevékenységek elevenedtek meg, mialatt régizene-koncertet adott a Neumarkt Brass Quintet és a Kájoni Consort, a templomban és annak kriptájában pedig történészek ismertették a látnivalókat. Az interaktív tevékenységek – mint a múzeumpedagógiai foglalkozások – elmaradtak, de az érdeklődők így is megismerkedhettek például a papír készítésével vagy a gyertyaöntéssel.