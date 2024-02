Rohamosan csökken a fecskeállomány Európa-szerte

A szakember rögtön az elején tisztázta, Romániában három fő fecskefaj van: a füstifecske, a molnárfecske és a partifecske. E három faj közül a partifecske nem költ településeken és azok közelében, s mivel a lakosságnak is szerepe van a fecskék megóvásában, a továbbiakban az első kettőről lesz szó.

A füstifecskék állománycsökkenése értelemszerűen összefügg azzal is, hogy a vidéki életforma lassan felszámolódik,

különösen, ha számításba vesszük, hogy gyakran tojásokkal teli fészektől szabadul meg az ember.

A rovarirtószerek nem csak a rovarokra károsak

A mindkét fecskefaj ritkulását befolyásoló szempontok azonban nem merülnek ki a fészekrakó helyek alkalmatlanságában/eltűnésében, hiszen további aggasztó jelenségek is vannak.

A szakértő kiemelte, nem elhanyagolható szempont az sem például, hogy kártevőket, rovarokat esznek, és a rovarállomány is összeomlott az Európai Unióban és Romániában is az utóbbi években a mezőgazdaság miatt, amely rengeteg rovarirtószert használ, s ezáltal nagyon sok madárnak nagyon rosszat tesz, hiszen megszüntetnek egy olyan élelemforrást, amire például a fecskék is hagyatkoznak.

A klímaváltozás is kedvezőtlenül befolyásolja a fecskék jövőjét

A harmadik oka az állományfogyatkozásnak, hogy ezek hosszútávú vonuló madarak, olyan fajok, amelyek Afrikában telelnek. Papp Tamás rámutatott, hogy azok a madárfajok, amelyek hosszútávú vonulók, többhetes repülőutat tesznek meg, ameddig eljutnak az egyenlítő déli részére. Az ilyen fajoknak általában mind csökkenő állományuk van Európában, mert egyrészt