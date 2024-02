Rittyegtetéssal, csattogtatással, muzsikával, bolondozással búcsúztatták a telet

Ez a több századon átívelő életérzés, hogy mágikus cselekedetekkel, rítusokkal megidézzük a bőséget, a termékenységet, a gazdagságot, a jólétet, jelen van ma is, ebben a században

Idén 11 Hargita megyei hagyományőrző csoport érkezett Csíkszentkirályra, hogy gondoskodjanak a jókedvről és mulatozásról. Székely Ernő, a házigazda település polgármestere a rendezvény megnyitóján úgy fogalmazott, hogy a hagyományaink akkor maradnak fenn, ha megéljük őket, és s ezzel biztosítjuk azok továbbadását is. Mint említette, 2010-ben fogadták a megyei farsangbúcsúztatót, idén ismét náluk ünnepelnek, és a község azon dolgozott, hogy mindenki érezze jól magát.

Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora a falu szülöttjeként szólt a közösséghez, és arról beszélt tréfásan, hogy a farsang az az alkalom, amikor az emberek tele szájjal nevetnek a politikusokon.

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete is jelen volt a farsangbúcsúztatón. Mint elmondta, azért is fontos, hogy gyakrabban részt vegyen ezeken az eseményeken, hogy tudatosítsa, miért is van Bukarestben, kikért dolgozik.