Rendszerint hetente egyszer nyitnak ki a vidéki piacok

Zárva. Többnyire környékbeli termelők árulnak a vidéki piacokon • Fotó: Erdély Bálint Előd

Csak heti piac működik Korondon, amit a koronavírus megjelenésekor bezártak és május elsején nyitottak újra – fejtette ki portálunknak Katona Mihály polgármester. Mint mondta, az árusok szombatonként reggel hét és délelőtt tizenegy óra között tehetik ki termékeiket az asztalokra; csak élelmiszereket szabad árusítaniuk.

A kétméteres távolságtartás pedig nem csak az eladókra, de a vevőkre is vonatkozik. A polgármesteri hivatal péntekenként fertőtleníti a helyi utcákat és tereket, beleértve a piacot is. Katona Mihály közölte, eddig nem voltak különösebb problémák a vásárok alkalmával, de nincs is akkora tömegek, mint például Székelyudvarhelyen. Arra is kitért, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel azt szerették volna, hogy csak harminc kilométeres körzetből jöhessenek árusok a piacra, de a törvény a távolabbról érkezőknek is lehetőséget biztosít. Ettől függetlenül jelenleg csak a Sóvidék kistérségből vannak eladók a vásártéren szombatonként.

Szükség van a termékekre

Noha egy ideig a csütörtökönként megszervezett parajdi piacot is lezárták a kialakult helyzet miatt, azt végül újranyitották a lakosság kérésére – magyarázta Bokor Sándor parajdi polgármester, hozzátéve, hogy erről a hatóságokkal is egyeztettek. Közölte,

a községközpontban lakók jó része a turizmusból él, így nem termelnek, ezért is fontos helyszín a vásártér, ahol be lehet szerezni a friss élelmiszereket.

Hangsúlyozta, náluk is csak a termelők által előállított, ellenőrzött élelmiszereket lehet árulni, mást semmit. Noha ősszel szoktak lenni más, román megyékből származó eladók is a piacon, jelenleg nincsenek, csak Hargita és Maros megyékből érkeztek árusok. A korábban is említett óvintézkedések betartását a csendőrök és a helyi tűzoltók végzik.

Nem szüneteltek a piacok

Rafai Emil székelykeresztúri polgármester közölte, náluk nem szünetelt a szombatonként megszervezett piac az elmúlt időszakban, ám az óvintézkedések betartására mindvégig odafigyeltek. Nem csak a fertőtlenítéséket végezték el, de eleinte még maszkot és kesztyűt is biztosítottak az árusoknak. „Nálunk szerencsére nem szokott annyi ember összegyűlni, mint Székelyudvarhelyen, így bizonyos szempontból könnyebb helyzetben vagyunk” – fogalmazott. Hozzátette, az ócskapiacot ők is leállították. Noha az őszi időszakban meg szoktak jelenni náluk is a román megyékből érkező árusok, jelenleg csak környékbeli termelőkkel találkozni a vásártéren.

Sándor Lajos, Szentegyháza ideiglenesen megbízott polgármestere rámutatott, náluk is működött csütörtökönként a piac, de ez messze nem akkora nagyságú, mint esetleg más településeken. Többnyire a környékbeliek kínálják a termékeiket, hiszen messzebbről nem is éri meg eljönni azért az egy piacnapért.