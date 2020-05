Az óvintézkedésekre fittyet hányva törtettek, gyúródtak az emberek a székelyudvarhelyi piacon

Noha korántsem járt le a koronavírus-járvány, egyfajta felszabadultság érződik a székelyudvarhelyi városi piacra látogató emberek egy részénél, akik fittyet hánynak az érvényben lévő óvintézkedésekre. Kedden is nagy tömeg volt a vásártéren, ahol a helyi rendőrök igyekeztek figyelmeztetni a szabályok betartatására, illetve védőmaszkokat is osztottak.

Nagyon sokan ellátogattak a piacra, ám nem mindenki tartotta be az óvintézkedéseket • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindemellett a friss zöldségek és gyümölcsök is vonzók lehetnek a vásárlók számára, nem beszélve arról, hogy sokan most készülnek beszerezni veteményeseikbe a palántákat

A rend betartatására a helyi rendőrséget kérték fel a hivatal munkatársai. A szóvivő arra is kitért, hogy most már nemcsak Udvarhelyszékről, hanem akár más megyékből is jöhetnek árusok a piacra, hiszen feloldották a korábbi korlátozást.

Megnyíltak a piacok

Zörgő Noémi arra is kitért, hogy nemrég megnyitották a kispiacokat, sőt a barompiacra is lehetett menni keddtől. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy itt is tartsák be a korábban említett szabályokat, hiszen elsősorban a saját egészségünk a tét.