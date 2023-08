A lehetőségekhez mérten teszik rendbe a kézdivásárhelyi oktatási intézményeket

A Kézdivásárhelyhez tartozó nyujtódi Jakabos Ödön Általános Iskola korszerűsítésével is végeznek tanévkezdésig.

„A külső szigetelés megtörtént, le is vakolták a falakat, belül az épületgépészettel végeztek, a padló lerakása következik. Reméljük, augusztus végéig, legrosszabb esetben szeptember közepéig elkészülnek a munkával. Nagyon jól haladnak, ahogy azt az Országos Beruházási Társaság (CNI) bölcsőde-program felelőse is megjegyezte pár napja” – fejtette ki.

„A kivitelező a tűzvédelmi és műemlékvédelmi engedélyeket is megkapta, a helyi önkormányzat jövő héten adja ki az építkezési engedélyt. Még idén hozzálátnak a teljeskörű felújításhoz; itt érdemes tudni, hogy

A jelek szerint az Apor Péter Szakközépiskola teljes felújításának útjából is elgördült az akadály.

az osztálytermek felújítása mellett autószerelő-műhelyek kialakítása is szerepel a projektben”

– hangsúlyozta.

Tervek jövőre

A Manócska Napközi Otthon és a zeneiskolaként is ismert Molnár Józsiás Általános Iskola korszerűsítéséhez is hozzálátnának jövő évben. „Jelenleg a tervek készülnek, jövőben látnának hozzá az épületek energetikai hatékonyságának növelését célzó munkálatokhoz, emellett az iskolában zenetermeket is kialakítanak” – sorolta az illetékes, hozzátéve, hogy