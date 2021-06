Rányomja a bélyegét a növények fejlődésére a meglehetősen hideg tavaszi időjárás

Az évszakhoz képest szokatlanul hűvös tavaszi időjárás lelassította a vegetáció fejlődését, a mezőgazdasági növénykultúrák is két-, háromhetes késésben vannak a fejlődéssel a sokéves átlaghoz képest. Még nagyobb baj viszont az, hogy a rendkívül bőséges virágzás alapján vártnál jóval gyengébb lesz a gyümölcstermés, mert a szeles, esős, hűvös időjárás miatt nem jártak a virágok beporzását végző rovarok.

Sok fán a gyümölcskezdemény csak gyufafejnagyságig fejlődött, mert a beporzást is akadályozta a hideg időjárás • Fotó: Bálint István

– vélekedett Székely Csaba. „Idén az örömre jött az üröm. Örvendtünk, hogy hál’istennek az elmúlt esztendőkhöz képest később kezdődött a virágzás, és reméltük, hogy így megússzuk a fagykárokat. Ez össze is jött, május első napja körül kezdtek virágozni a fák, előbb a csonthéjasok, majd rá egy hétre az almafélék.

Információim szerint még a melegebb vidékeken, a baracktermő térségekben is sok a panasz, hogy nagyon gyenge termés mutatkozik. Biztos, hogy emelkedni fog idén a gyümölcsök ára

Az almafélék esetében már valamivel jobb a helyzet, ugyanis azok később virágoznak és addigra kicsit javult az időjárás is:

A meggyen, a szilván, a barackféléken, a cseresznyén látszik, hogy csak egy álmegporzás történt, a gyümölcskezdemény csak gyufafejnagyságig fejlődött s ott megállt a növekedésben, tovább nem nő” – foglalta össze a gondokat lapunknak Székely Csaba nyikómalomfalvi gyümölcstermesztő. Megjegyezte, noha vannak olyan gyümölcsfafajták – ő a meggyfái esetében tapasztalta –, amelyeknek alacsony hőmérsékleten is termelnek a nektármirigyei, odavonzva a méheket és más, a beporzást segítő rovarokat, de alapvetően a csonthéjasok esetében az a jellemzőbb, hogy a virágzás alapján remélthez képest jóval kevesebbet teremnek.

Elterjedhetnek a növénybetegségek

Az évszakhoz képest szokatlanul hűvös tavaszi időjárás lelassította a mezőgazdasági növénykultúrák fejlődését is. Nagyjából két, három hetes ez a késés, mondta el lapunknak Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. „Csapadékhiány nincs, a csapadék mennyisége teljesen megfelel a sokévi átlagnak.

A hőmérséklet szempontjából van baj, megkésett a tavasz, április hatodikán például még hó is volt Alfaluban, de például május 20-án éjjel is csak 2 Celsius-fok volt a hőmérséklet. A növények vegetációs fázisai megkéstek, amit még be tud hozni az időjárás, de attól függően, hogy a nyár milyen lesz – száraz, vagy hideg és nyirkos lesz-e –, a növénybetegségek elterjedhetnek, az pedig már vezethet terméskieséshez

– vázolta a helyzetet a szakember. Ugyanakkor elmondta, a kedvezőtlen időjárás a mezőgazdasági munkákat is hátráltatta, a gazdák nem tudtak időben ültetni, vetni. Például silókukoricát, aminek 6-8 Celsius-fokos talajhőmérsékletre van szüksége a vetéskor.

A vetés megtörtént ugyan, de a 2 Celsius-fokos hőmérsékletek nem segítették a csírázást, ez eltolódott, és növelte a növénybetegségek kockázatát, ugyanis minél jobban megkésik a csírázás, a gombás és egyéb betegségek annál könnyebben megtámadhatják a fiatal növényt.

„Ha felmelegedik az idő és továbbra is erőteljes nedvesség lesz, akkor a gombás betegségek elszaporodnak” – magyarázta Romfeld Zsolt.

A gyümölcsfákat is kezelni kell

A csapadékos, hűvös időjárás a gyümölcsfák – főként az alma – esetében is kedvez a különböző kórokozók megjelenésének. Székely Csaba elmondta, nagyon nagy a fertőzés veszélye a gyakori csapadék és a párás levegő miatt. „Június közepéig, közepe utánig nagyon kell vigyázni. Addig tart az intenzív hajtásnövekedés, és ezek a friss, zsenge hajtások nagyon érzékenyek a fertőzésekre. Utána már nő a fák ellenálló képessége.

A kulcsfontosságú kezeléseket most kell elvégezni. Az almafélék esetében a varasodás és a lisztharmat elleni kezelést, június közepétől pedig az alma molylepke ellen, ami a nyüvesedést okozza

– hívta fel a figyelmet a gyümölcstermesztő. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy ebben az időszakban felszívódó szereket kell használni, amelyek bekerülnek a növény nedvkeringésébe. „Ha most két, három kezelést elvégzünk, akkor az esztendő további részében félgőzzel tudunk védekezni a gombás fertőzések ellen” – fogalmazott.