Pozitív lett a koronavírustesztje Gyergyószentmiklós újonnan megválasztott polgármesterének

„Az utóbbi időben sok helyen megfordultam, az ismerőseim közül is már többen megfertőződtek, egyes esetekben kontaktszemélyként voltam megjelölve, ezért gyakorlatilag azonnal elvégeztettem a tesztet, mert éreztem némi tünetet is: az ízlelés és a szaglás tompulását” – számolt be megkeresésünkre Csergő Tibor András. A szerdai koronavírusteszt eredményét csütörtökön kapta kézhez: pozitív lett, így az egész családdal otthoni elkülönítésre rendezkedtek be.

Egészségügyi szempontból jól érzem most magam, enyhék a tüneteim. Érzek egy izomlázszerű, hátízületi fájdalmat, a gyulladásból fakadóan, de lélegzetvételre nem fáj a tüdőm vagy a mellkasom. Magas lázam sem volt

– magyarázta Csergő. Érdeklődésünkre továbbá elmondta, hogy házon belül is igyekeznek elkülönülni a családtagok. Felesége és két fia más-más szobában tartózkodnak. Nem egy időben étkeznek, két fürdőszobát használnak, maszkot viselnek. Ugyanakkor felesége is kért tesztelést, pénteken. Eredmény az elkövetkező napokban várható.

Csergő Tibor pénteken délelőtt kivizsgálásra járt a gyergyószentmiklósi fertőző kórházban. „Tüdőröntgent, vér- és vizeletvizsgálatot végeztek. Mivel enyhe lefolyásúnak számít nálam a fertőzés, ezért emelt dózisú C- és D-vitamint szedek, sok folyadékot iszok. Ha lázam lesz, akkor paracetamolt kell használnom. A kezelőorvossal állandó a telefonos kapcsolattartás, ha bármi történik, ha rosszabbul érzem magam, akkor értesítem” – mondta Csergő.

Csergő Tibor kontaktjainak csupán családtagjai számítanak. A jelenleg még a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatójaként dolgozó Csergő munkatársai csütörtöktől otthon dolgoznak, előtte is mindenki külön irodában tevékenykedett. A használt helyiségekben hétfőn általános fertőtlenítést végeznek.

Csergő a beiktatásáról elmondta, hogy elhalasztják az eskütételt. A betervezettől eltérően, várhatóan egy héttel később, október végén zajlik majd a procedúra. Csergő végezetül reagált a jelenlegi járványhelyzetre is. Elmondta, „számolni kell azzal, hogy bármikor bárki elkaphatja a vírust. Remélem, hogy mindenki felteszi a maszkot és látja, hogy ez a betegség nem valami összeesküvés-elmélet eredménye, hanem egy valós dolog, amivel teljes fegyelmezettség mellett együtt kell élni. Itt Gyergyószentmiklóson kilenc ágyat tartanak fenn a koronavírussal fertőzöttek számára. A súlyos betegeket más kórházakba szállítják, és mivel telítődött a városi fertőző osztály, a gyenge lefolyású betegeket otthoni izolációra ajánlják” – ismertette tapasztalatait Csergő.

Nagy Zoltán hamarosan leköszönő polgármester a Gyergyó Tv érdeklődésére úgy nyilatkozott, hogy jelenleg összesen 25 gyergyószentmiklósi koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván.