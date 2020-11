Pisztráng kemencében

A ragadozóhalak húsa jóval finomabb • Fotó: Beliczay László

Ezután elkezdte a köret összeállítását is: sárga répát, zellert és petrezselymet kockázott fel, illetve hagymát, paradicsomot és friss paprikát is szeletelt. Emellett feldarabolt néhány előfőzött csemegekukorica-csövet is, amely édeskés ízt ad az ételnek. A hozzávalókat kizárólag sóval és borssal fűszerezte, majd egy edénybe helyezte el, amelybe a pisztrángpatkók is kerültek. Utóbbiakat még némi fokhagymaolajjal is megkente és babérlevelet is adott az ételhez a szakember, illetve újból citromlét csöpögtetett a hozzávalókra. Az edénybe némi vizet is töltött – ehelyett fehér száraz, félszáraz bort vagy sört is lehet használni –, mielőtt alufóliával lefedte volna, hogy a kemencében megpárolódhasson a hal és a zöldségek is.