Pénzt, rendet és életet ígér Soós Zoltán

„Tegyük rendbe dolgainkat, legyen pénz, élet és rend!” – hangsúlyozta Soós Zoltán. • Fotó: Rab Zoltán

A Legyen rend! fejezetben a város biztonságossá tétele, a bürokrácia csökkentése, a város felújítása, a tömbházak hőszigetelése,

szabadidőközpontok létesítése, a műemlékek homlokzatának felújítása, a fák ésszerűtlen kivágásának megállítása, a tömegközlekedés korszerűsítése szerepel.

A Legyen élet! fejezet tervei között például a kétnyelvűség alkalmazása kapott kiemelt jelentőséget, ahogy a közintézmények akadálymentesítése is fontos, vagy a mélyszegénység felszámolását célzó programok elindítása, sportlétesítmények korszerűsítése, egymással összeérő kerékpárutak kialakítása, a járdafelületek bővítése.

Véget vetnének az etnikai szavazásnak

A programismertető rendezvényen a helyi magyarok körében is népszerű Hermann Mark Christian is felszólalt, aki két évig a Szabad Emberek Pártja (POL) önkormányzati képviselője volt. Hermann tavaly még arra készült, hogy versenybe száll a polgármesteri tisztségért, de az év elején bejelentette, hogy Soós Zoltán mellé áll, ha Soós vállalja az ő programjának bizonyos elemeit is. A magyar–német–román felmenőkkel is rendelkező, mindhárom nyelvet anyanyelvi szinten beszélő vállalkozó kijelentette:

2020-ban a marosvásárhelyiek nem engedhetik meg maguknak az etnikai szavazást.

Szerinte ez azért sem megengedhető, mert Marosvásárhelyen tíz ember közül három vegyes házasságban él. Hermann Mark Christian kijelentette:

ha Kolozsvárnak 12 év „rémuralom” után sikerült leváltania Gheorghe Funar szélsőségesen nacionalista polgármestert, ez – 20 év után – most Marosvásárhelynek is sikerülhet.