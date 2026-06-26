Elavult normák szerint tervezték a tűzvédelmi rendszert. Újabb beavatkozásokra lesz szükség

Közel kétmillió lejt kapott Székelyudvarhely, aminek nagy részét a művelődési ház hibásan megtervezett tűzvédelmi rendszerének kijavítására és kialakítására költik. Emellett megvásárolhatják az ifjúsági lakások építéséhez szükséges telket.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 26., 14:012026. június 26., 14:01

Összesen 1,8 millió lejt kapott a Hargita Megye Tanácsa által utalt 6 százalékos állami áfavisszaosztásból Székelyudvarhely, amiből

1,1 millió lejt a művelődési háznál elengedhetetlen munkálatokra fordítanak.

A középület felújítása során ugyanis kiderült, hogy egy újabb beruházás során tűzvédelmi beavatkozásokat kell végezzenek a korszerűsítést követően – közölte a pénteki tanácsülésen Szakács-Paál István polgármester. Hirdetés A gond az, hogy a tervező elavult normák alapján tervezte meg a projekt tűzvédelemmel kapcsolatos fejlesztéseit. Mint elhangzott: további 200 ezer lejt a Városháza tér átalakításának megterveztetésére szánnak. Ugyancsak

a tűzvédelem szempontjából fontos átalakításokat végeznek az Eötvös József Szakközépiskola bentlakásánál, ugyanis átmenetileg oda helyezték át a tanintézménybe járó diákok tanóráit, miután veszélyesnek ítélték a főépületet.

Az Udvarhely Néptáncműhely 1,2 millió lejt, míg a Tomcsa Sándor Színház 1,6 millió lejt kapott az államtól. Telket vásárolnak A polgármesteri hivatal urbanisztikai osztálya azon dolgozott, hogy egy zonális rendezési tervet készítsen a városközpontra, amely

leszabályozza, hogy ott milyen beruházásokat lehet ott végezni

– magyarázta Szakács-Paál. A dokumentum egyebek mellett azt is korlátozza, hogy milyen színűek lehetnek az épületek.

Telket vásárol a város, hogy újabb ifjúsági lakások épülhessenek Fotó: Erdély Bálint Előd

A tanácsosok jóváhagyták azt a csereháti telekvásárlást, amely az ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez elengedhetetlen. Gyakorlatilag

egy 1500 négyzetméteres területről van szó, amiért 81 ezer eurót fog fizetni a város. Idén egyébként elkezdődik az épületek megtervezése, jövőre pedig vélhetően a kivitelezés is startol.

Egy területcserének köszönhetően a város tulajdonába fog kerülni a Tamási Áron Gimnázium előtti szerpentines útszakasz, amelyet már ebben az évben szeretnének némileg rendbe hozni. Mindemellett bővíteni fogják a villamos hálózatot az Árpád téren; ezt fele-fele arányban kell fizesse a város és a szolgáltató, ám

az önkormányzat megelőlegezi a szolgáltató részét, hiszen az csak 2029-ben tudni erre pénzt fordítani. A projekt összértéke közel egymillió lej.