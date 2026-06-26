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Pénz érkezett a városkasszába és telket is vásárol Székelyudvarhely

Elavult normák szerint tervezték a tűzvédelmi rendszert. Újabb beavatkozásokra lesz szükség

Elavult normák szerint tervezték a tűzvédelmi rendszert. Újabb beavatkozásokra lesz szükség

Fotó: Olti Angyalka

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Közel kétmillió lejt kapott Székelyudvarhely, aminek nagy részét a művelődési ház hibásan megtervezett tűzvédelmi rendszerének kijavítására és kialakítására költik. Emellett megvásárolhatják az ifjúsági lakások építéséhez szükséges telket.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 26., 14:012026. június 26., 14:01

Összesen 1,8 millió lejt kapott a Hargita Megye Tanácsa által utalt 6 százalékos állami áfavisszaosztásból Székelyudvarhely, amiből

1,1 millió lejt a művelődési háznál elengedhetetlen munkálatokra fordítanak.

A középület felújítása során ugyanis kiderült, hogy egy újabb beruházás során tűzvédelmi beavatkozásokat kell végezzenek a korszerűsítést követően – közölte a pénteki tanácsülésen Szakács-Paál István polgármester.

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A gond az, hogy a tervező elavult normák alapján tervezte meg a projekt tűzvédelemmel kapcsolatos fejlesztéseit.

Mint elhangzott: további 200 ezer lejt a Városháza tér átalakításának megterveztetésére szánnak. Ugyancsak

a tűzvédelem szempontjából fontos átalakításokat végeznek az Eötvös József Szakközépiskola bentlakásánál, ugyanis átmenetileg oda helyezték át a tanintézménybe járó diákok tanóráit, miután veszélyesnek ítélték a főépületet.

Az Udvarhely Néptáncműhely 1,2 millió lejt, míg a Tomcsa Sándor Színház 1,6 millió lejt kapott az államtól.

Telket vásárolnak

A polgármesteri hivatal urbanisztikai osztálya azon dolgozott, hogy egy zonális rendezési tervet készítsen a városközpontra, amely

leszabályozza, hogy ott milyen beruházásokat lehet ott végezni

– magyarázta Szakács-Paál. A dokumentum egyebek mellett azt is korlátozza, hogy milyen színűek lehetnek az épületek.

Telket vásárol a város, hogy újabb ifjúsági lakások épülhessenek Galéria

Telket vásárol a város, hogy újabb ifjúsági lakások épülhessenek

Fotó: Erdély Bálint Előd

A tanácsosok jóváhagyták azt a csereháti telekvásárlást, amely az ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez elengedhetetlen. Gyakorlatilag

egy 1500 négyzetméteres területről van szó, amiért 81 ezer eurót fog fizetni a város. Idén egyébként elkezdődik az épületek megtervezése, jövőre pedig vélhetően a kivitelezés is startol.

Egy területcserének köszönhetően a város tulajdonába fog kerülni a Tamási Áron Gimnázium előtti szerpentines útszakasz, amelyet már ebben az évben szeretnének némileg rendbe hozni.

Mindemellett bővíteni fogják a villamos hálózatot az Árpád téren; ezt fele-fele arányban kell fizesse a város és a szolgáltató, ám

az önkormányzat megelőlegezi a szolgáltató részét, hiszen az csak 2029-ben tudni erre pénzt fordítani. A projekt összértéke közel egymillió lej.

A tanácsülésen az is kiderült, hogy a Sziget utcai rendelők felújításának idejére a Villanytelep utcába fognak elköltözni a családorvosok.

Összesen 7,2 millió lejbe kerül a szejkefürdői mofetta és környezetének felújítása, amit a helyi költségvetésből, illetve külső forrásból valósítana meg a város. A terveket elfogadták az önkormányzati képviselők.

Fejlesztik a távhőrendszert

Szakács Tibor, az Urbana Rt. igazgatója a tanácsülésen elmondta: idénre úgy számolnak, hogy

  • a távhőszolgáltatásból idén 6,9 millió lejes bevételük lesz,

  • a buszjáratok üzemeltetéséből 5,4 millió lej,

  • míg a köztisztasági és hóeltakarítási munkákból 2,3 millió lej.

Azt is elmondta, hogy beruházásokat szeretnének idén eszközölni a távhőrendszeren, hogy csökkenthessék a költségeiket. Egyebek mellett egy faőrlőt szeretnének vásárolni, ugyanakkor napelemeket helyeznének el a kazánházak tetején.

Fontosnak tartják azt is, hogy fedett buszgarázsokat építsenek – amelyeken ugyancsak napelemeket helyeznek el –, ugyanakkor jegyérvényesítőket szerelnének fel a járművekbe, de ezek mellett seprőgépet és kisteherautót is vásárolnának. A képviselők jóváhagyták a finanszírozást ezekre a beszerzésekre.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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