Pácolás és fűszerezés az omlósabb húsokért

Ízesíteni és tartósítani is lehet a húsokat a különböző pácokkal, ráadásul omlósabb, könnyebben fogyasztható lesz az ételünk, ha ehhez megfelelő fűszereket, olajokat és bort használunk – vallja Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Ezúttal a különböző pácokat és azok alkalmazását mutatja be, külön kitérve a vadhúsok, a szarvasmarha, a bárány, a sertés és a halak pácolására is.

Egy egyszerű fűszerezés is tartósítja a húsokat • Fotó: Fülöp-Székely Botond

A boltban vásárolt húsok általában negyvennyolc órát is elállnak a hűtőben, ám ha az idő alatt nem fűszereztük be, az igenis megérződik a későbbi étel minőségén.

Száraz, gyors, illetve nedves pácokról beszélt lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki elmondta, a különböző módszerekkel nemcsak ízletesebbé, de omlósabbá is tehetjük a húsokat, amelyeket ráadásul így tartósítunk is.

– mondta Karácsony József. Jobb nedves pácot készíteni, mivel izmos állatokról van szó, amelyek esetében lényeges, hogy megpuhuljon a hús. Az említett fűszereket használva egy ízes, víz alapú levet készítünk, amelyet fel kell forralni. Ezután meg kell várni, hogy lehűljön a páclé, és csak így öntsük fel vele a húst úgy, hogy ellepje azt. Ebbe már tölthetünk vörös- vagy fehérbort is, vadtól függően. Ezután be is tehetjük a hűtőbe.

Marhahús a konyhában

A bélszín vagy más néven vesepecsenye esetében száraz pácot használunk, a só mellőzésével, mivel omlósabb húsról van szó

– magyarázta a séf. Ha egyszerű fekete borsot alkalmazunk, már attól is tartós marad a hús hét-nyolc napig. Azért ennyire kivételes eset, mert tiszta, zsiradéktól, hártyától mentes rostokról beszélünk. Persze gondolkodhatunk nedves pácban is. Ez esetben

bekenhetjük mustárral, csípőspaprika-krémmel – esetleg egy kis mézet is használva – a húst, amit utána étolajba tesszük úgy, hogy teljesen ellepje.

Így további hét-kilenc napig marad tartós az étel. „Ekkorra annyira megérik a hús, hogy 2–4 perc alatt megsüthetjük” – tette hozzá.

Lekenni a bárányt

Ha bárány- vagy kecskehúsból szeretnénk ételt készíteni, akkor lényeges, hogy ezeket előre pácoljuk be – közölte Karácsony József. A legegyszerűbb, hogy sót, borsot, fokhagymát és majoránnaszárat teszünk olajba, majd ezzel kenjük be az ételt. Persze ezután hűtőbe tesszük. „A bárányt és a kecskét nem szoktuk sokáig állni hagyni, így másnap már tehetjük is be a sütőbe a combot vagy a flekkent” – mondta a séf. Ezen jószágok más részeiből általában pörkölt vagy leves készül, így a húst nem kell pácolni – jegyezte meg.