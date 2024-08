Óvodai beszoktatás: előbb-utóbb meg kell gyászolni az elválást

Vannak jó mesés-verses könyvek, amelyekkel segíthetjük még óvoda előtt a gyermek ismerkedését az óvodai élettel. Ilyen például Vadadi Adrienn Leszel a barátom?, valamint Ákos óvodába megy című könyve vagy Finy Petra Az ovi-ügy, Liane Schneider Bori az óvodában című könyve – ajánlja Gráger Éva Zita marosvásárhelyi óvónő az óvodát kezdő gyerekek szüleinek. Rögtön hozzá is teszi, legalább annyira fontos az is, hogy időben vigyék a gyereket közösségbe, hogy minél előbb elkezdődjön a szocializációja.

„Eleinte nagyszülőkhöz, barátok közé, babás-mamás csoportokba menjenek a gyerekkel, hogy a kicsi tapasztalja meg, hogy nem csak anya és apa létezik, hanem van egy nagyobb közösség is. Az első hat hónap után már ki kell menni idegenek közé, hogy mást is megismerjen, egy idegen mosolya már beindítja a szocializálódás folyamatát. Ezt időben el kell kezdeni, nem elég azon a nyáron, amikor kezdi az ovit a gyerek, akkor már sírva marad el csak.

Be is lehet menni az intézményekbe, még akkor is, ha nem tartanak nyílt napot, biztosan minden pedagógus és az óvodák vezetősége is nyitott erre.