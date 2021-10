Öten vesztették életüket egy magyarországi balesetben, román rendszámú kisbusz érintett

• Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Öt ember meghalt az M1-es autópályán, Bábolna térségében történt balesetben kedden délután – írja az MTI a magyar rendőrség közlésére hivatkozva. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a halálos áldozatok mellett egy további sérültje is van a balesetnek, őt stabil állapotban vitték kórházba a mentők.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta, mentőautókat és mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére. Öt ember – két nő és három férfi – halt meg. Egy 50 év körüli férfit fejsérüléssel, de stabil állapotban a győri kórházba szállítottak a mentők – tette hozzá a szóvivő.

Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelem sajtószóvivője az MTI-vel korábban azt közölte, hogy egy román rendszámú kisbusz hátulról belerohant egy teherautóba; az utasok a kisbuszban vesztették életüket.

A tragikus kimenetelű baleset híréhez az Udvarhelyszéki Közlekedési Infó Facebook-csoportban többen is hozzászóltak, tudni vélve, hogy az áldozatok között székelyudvarhelyi illetőségű személy(ek) is vannak. A baleset kapcsán kerestük a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságot is, ám a késő esti órákban nem álltak rendelkezésünkre – szerdán reggel folytatjuk.