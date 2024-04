Öt napon belül el kell juttatni a tanintézetbe a Szülőföldön magyarul adatlapot

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának egyik legfontosabb programja, a Szülőföldön magyarul szerdán nyitotta meg a mipont.hu online felületet, ahol minden szülőnek – akinek a gyermeke magyar tannyelvű osztályba, óvodába jár – regisztrálnia kell, ha igényelni szeretné gyermeke után az oktatási-nevelési támogatást. Ugyanakkor az egyetemistáknak is itt kell regisztrálniuk, ha igénylik a hallgatói támogatást.

A regisztráció mindössze pár percet vesz igénybe, de előtte fotót kell készítenünk, vagy be kell szkennelnünk a gyerek anyakönyvi kivonatát és személyazonossági okiratát – ha már betöltötte a 14 évet –, illetve a kérelmet benyújtó szülő személyazonossági okiratát.

– érdemes megnézni a Spam mappát is, mert lehet, hogy automatikusan oda érkezik.

De akkor sem kell pánikba esni, ha elírtunk egy adatot a benyújtási kérelem kitöltésekor, ugyanis amikor az ellenőrzés során kiderül az elírás, hiánypótlás-felszólítást fognak küldeni. Erről értesítés érkezik a mipont.hu felhasználói felületén is, de az e-mail címre is, amelyről regisztrálták a fiókot. Akkor csak azt lehet javítani, ami javításra szorul – tudtuk meg Ady-Kovács-Ferenczi Noémitől, az RMPSZ munkatársától.

A mipont.hu felületen a szülőknek csak egyszer kell kitölteniük az adatokat és a szükséges dokumentumokat is csak egyszer kell feltölteniük, a későbbi években a meghirdetés után egy kattintással benyújtható lesz a pályázati kérelem, legfeljebb az esetleges adatváltozásokat kell módosítani.

Az iskola is kap április 3-a után hozzáférést a mipont.hu felülethez, így a tanintézmény is meg tudja nyitni a diákjai adatlapjait, ki is tudja nyomtatni azokat, ha szükséges, de a kérelmező szülőnek mindenképpen alá kell írnia.