Online kell megpályázni idéntől a Szülőföldön magyarul támogatást

Amint a pályázati tájékoztatóban írják, valószínűsíthető, hogy a legtöbb szülő az elektronikus pályázat leadását önállóan mindössze tíz perc alatt meg tudja oldani, de amennyiben segítségre szorul valaki, kaphat segítséget a pedagógustól vagy bárkitől, aki képes a feladatra.

A nyomtatásban is segítsen az iskola, ha szükséges

A mipont.hu felületen a szülőknek csak egyszer kell kitölteniük az adatokat és a szükséges dokumentumokat is csak egyszer kell feltölteniük, a későbbi években a meghirdetés után egy kattintással benyújtható lesz a pályázati kérelem, legfeljebb az esetleges adatváltozásokat kell módosítani.

Az iskola is kap április 3-a után hozzáférést a mipont.hu felülethez, így a tanintézmény is meg tudja nyitni a diákjai adatlapjait, ki is tudja nyomtatni azokat, ha szükséges. Természetesen a szülő is ki tudja ugyanígy nyomtatni saját elektronikus fiókjából.