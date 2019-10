Örökségünk őrei vetélkedő: Hargita megyei diákok jelentkezését is várják

A Maros megyei csapatok eredményhirdetése a tavasszal a Bolyai Farkas Gimnázium dísztermében. Archív • Fotó: Haáz Vince

A versenyt először a szórványban élők számára hirdették meg, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel Kolozs megyére is kierjesztették. Azóta mozgalommá nőtte ki magát, 13 megye több mint háromezer diákja kapcsolódott be. Három éve a Maros megyei iskolák is kiveszik részüket a vetélkedőből, sőt az elsők között szerepeltek, Brüsszelben is bemutatták projektjeiket. Tavaly Háromszék is csatlakozott a versenyhez. Idén a szervezők azt remélik, hogy azokból a megyékből is lesznek jelentkező csapatok, amelyek eddig még nem vettek részt: a Hargita és a Szilágy megyei középiskolásokra is számítanak.

Hegedűs Csilla, a vetélkedő ötletgazdája, az RMDSZ ügyvezető alelnöke érdeklődésünkre elmondta, nagyon szeretné, ha idén Hargita megyei diákok és tanáraik is beneveznének a vetélkedőre, hiszen nagyon sok, értékes műemlék, műemlékjellegű épület található a megye településein.

A verseny az évek során európai sikertörténetté nőtte ki magát, a lényege az, hogy a diákok saját elképzelésük szerint, kreatív megoldásokkal megismerjék és élettel töltsék meg azokat a műemlékeket, amelyek megragadták érdeklődésüket,

amelyekről úgy érzik, többet érdemelnek, vagy szeretnék mások érdeklődését is felkelteni irántuk. A tevékenységükbe bekapcsolhatják az iskolai közösségüket, a szülőket, ismerősöket és a szakembereket is.

Ahogy Hegedűs Csilla elmondta, ez az első olyan örökségvédelmi verseny, amelyet hivatalosan is elismertek Romániában, amelyért a résztvevő tanárok szakmai minősítést kapnak az oktatási minisztériumtól. „Tizennégy fős csapatokat várunk az irányító tanáraikkal együtt. Érdemes benevezni, sok szép élmény és tapasztalat vár mindenkire” – hangsúlyozta a vetélkedő ötletgazdája, hozzátéve, hogy az előző évekhez hasonlóan, idén is megszervezik a helyi és a megyei döntőket, majd a három regionális döntőt: a székelyföldit, az észak-erdélyit és a szórványt. Az országos döntőt ez alkalommal a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziummal szervezi az RMDSZ kulturális főosztálya.

A három legjobb csapat, Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő jóvoltából Brüsszelben, az Európa Parlamentben mutathatja majd be az általa kiválasztott épített örökséget.

„Az Örökségünk Őrei mozgalom olyan generációkat nevel 2012 óta, amely nélkülözhetetlennek tartja épített örökségünk megbecsülését, és amely nem csak nyilatkozatokban, hanem tettekben is hozzájárul annak védelméhez. A diákok évről évre bebizonyítják, hogy fontos számukra erdélyi kincseink védelme, ezeknek népszerűsítése, újjáélesztése, funkcióinak továbbgondolása” – fogalmazott Hegedüs Csilla, hangsúlyozva, hogy bízni kell a fiatalokban és segíteni nekik, hogy bebizonyíthassák: ismerik értékeinket és felelősséget vállalnak értük.

A csapatok jelentkezését október 18-ig várják az info.oroksegunkorei@gmail.com e-mail címen. További információkat is ugyanitt, vagy az Örökségünk őrei Facebook oldalán találnak az érdeklődők.