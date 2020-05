Önkéntesek gyűjtik a szemetet szombaton

Ha van, akit zavar az út menti szemét látványa, szívesen látjuk – így hirdetik a szervezők a szombati szemétgyűjtést. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

„Azt tapasztaljuk, hogy az említett útszakasz két oldala évről évre számottevően szemetes lesz” – árulta el Varga Csaba, az önkéntes akció egyik társszervezője. Hozzátette, mivel a saját felelősségre kitöltött kijárási nyilatkozatban létezik önkéntes tevékenységre vonatkozó lakhelyelhagyási lehetőség, erre alapozva hirdették meg az akciót.

A kezdeményezés társszervezője elmondta, minden évben meg szokták szervezni a szemétszedést. Az útvonal Csíkmindszent határától kezdődik és Csíkszereda bejáratáig tart. Kiemelte, kizárólag a főút mentén, az út két oldalán gyűjtik össze a hulladékot, a Suta-tó és környéke ebbe nem esik bele, azt egy másik civil szervezet szokta megtisztítani. Az esemény résztvevőinek száma évről évre változó, 5–15 ember szokott részt venni rajta. „Idén számítunk arra, hogy többen leszünk, hiszen már a lakásból való kiszabadulás önmagában is nagy dolog. Szerintünk egy ilyen típusú találkozásra most nyitottabbak az emberek” – tette hozzá. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hozzanak magukkal kesztyűt és láthatósági mellényt. „A csíkszentléleki polgármesteri hivatal jóvoltából kaptunk szemetes zsákokat, az összegyűjtött hulladékot is ők szokták elszállítani. A tavaly nagyságrendileg 30–40 zsák szemét gyűlt össze” – indokolta meg Csaba a szemétszedés szükségességét.

Az akció nagyjából két-három órás lesz. Pontos kezdési időpont nincs leszögezve, de 10 óra körül indulnak el Csíkmindszent határából, időközben pedig bárki csatlakozhat a csapathoz.