Ön is lehet önkéntes tűzoltó és életmentő

Augusztus végéig lehet jelentkezni a Maros Megyei Sürgősségi Esetek Felügyelősége (ISU) által meghirdetett önkéntes programra, amely előző alkalmakkor nagy népszerűségnek örvendett. Az önkéntesek megtanulnak életet menteni, tűzet oltani, és a népszerűsítő kampányokban is a hivatásosak segítségére lehetnek.

A Maros megyei intézmény már nemcsak a hagyományos tűzoltóságot jelenti, hanem egy olyan egységet, amelynek tagjai segítenek tűzesetek, árvíz, földrengés, veszélyes anyagok szivárgása esetén is, semlegesítik a fel nem robbant lőszereket, továbbá felkutatják az elveszett személyeket, közúti baleset esetén kiszabadítják a kocsiba szorult sérülteket és elsősegélynyújtást is végeznek.

A jelentkezéshez szükséges iratok jegyzéke megtalálható az egység honlapján, ott részletesen tanulmányozható. Megtudtuk, egy hét alatt 17-en nyújtották be az irataikat, de arra számítanak, hogy hónap végéig az ötvenet is meghaladja a jelentkezők száma. A tavaly év végén meghirdetett önkéntes programban is félszáznál többen jelentkeztek.

Mit tanulnak, hol segíthetnek?

Megkérdeztük az illetékest, hogy miben tud majd a hivatásos életmentőknek segíteni az önkéntes. Adrian Bloj elmondta,

első körben egy alapvető fogalmakat tisztázó és a szervezeti felépítésekre, vészhelyzetre vonatkozó előírások ismertetésére vonatkozó képzésen vesznek részt. Hiszen fontos, hogy megismerjék, hogyan működik az intézmény, milyen előírások, szabályzatok alapján, hol kell helytálljanak a tűzoltók;

ezután elsősegélynyújtó tanfolyamon vesznek részt, ahol megtanulják felismerni a különböző egészségügyi vészhelyzeteket; megtanulnak újraéleszteni csecsemőt, gyermeket és felnőttet, felismerni a töréseket, felszabadítani a légutakat, felmérni, hogy milyen állapotban van az esetleges áldozat;

később elvégezhetik a rohammentős képzést, amely elméleti és gyakorlati részekből áll; ez tulajdonképpen az elsősegélynyújtó tanfolyam folytatása;

akiket inkább a tűz oltása érdekel, azok ilyen jellegű képzéseket vehetnek részt: megtanulhatják, hogy mire kell figyelni a tűzeset során, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan tüzet oltani, mikor kell vízzel és habbal oltani.

A képzések komoly elméleti és gyakorlati vizsgákkal zárulnak.

Hirdetés

Mint az illetékes kihangsúlyozta, az önkéntesek választhatnak, hogy milyen téren szeretnének bekapcsolódni a munkájukba, de az életmentés mellett segítenek nekik a tájékoztató kampányokban, a nyilvános bemutatókon, nyílt napokon.

Megkérdeztük, hogy az önkéntes tűzoltókból szoktak-e hivatásosak válni. Adrian Bloj példával válaszolt: a nyárádszeredai tűzoltóparancsnok is így kezdte, de egyik önkéntesük hivatásosként folytatja a Hargita megyei ISU-nál, és vannak, akik katonaiskolában tanultak tovább, ott hasznosítva mindazt, amit önkéntesként megtanultak.