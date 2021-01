Oltáskampány: megannyi kérdésre most egy helyen a válasz

Akárcsak tavaly tavasszal a kijárási korlátozás, a nemrég országosan elindított koronavírus elleni oltáskampány is számos kérdést vet fel. A kampányt koordináló országos bizottság elnöke igyekezett jó párat megválaszolni.

– Hány oltásközpont működik Romániában?

– 583 oltási központ működik Romániában – közölte keddi sajtóértekezletén dr. Valeriu Gheorghiţă. A Covid-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetője szerint az első szakaszból 269 központ folytatja tevékenységét, a második szakaszba további 212 központot kapcsoltak be, 337 oltóponttal, ez utóbbiak napi több mint húszezer személy beoltását teszik lehetővé.

Ezekhez jön még a védelmi minisztérium saját hálózatában működő hatvan központ, illetve a belügyminisztérium 42 központja, amelyek ezer-ezer dózist, azaz a naponta rendelkezésre álló mennyiség öt-öt százalékát kapják naponta.

– Meddig foglaltak az oltási időpontok?

– Április 14-éig szinte az összes oltási időpont foglalt – hivatkozik az Agerpres hírügynökség az oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetőjére, aki szerint a második negyedévre (április 1-jétől kezdve) nem készült még el az a beszállítói terv, amely mutatja a naponta, hetente érkező oltásmennyiséget, így erre az időszakra nem lehet programálást kérni.

Valeriu Gheorghiţă hangsúlyozta, az oltóanyag 72 százalékát a 65 év fölöttiek és a krónikus betegek immunizálására használják.

– A nagy-britanniai új vírustörzs ellen is hatékonyak az oltások?

– A nagy-britanniai új vírustörzs ellen is hatékonyak az oltások?

A Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca által kifejlesztett oltások hatékonyak a nagy-britanniai új vírustörzs ellen is – jelentette ki Valeriu Gheorghiţă. Szerinte ebben a helyzetben fel kell gyorsítani az oltáskampányt – ez volt az oka annak is, hogy az eredetileg február elejére tervezett második fázis kezdési időpontját január 15-ére előhozták.

Meglátása szerint előnyben kell részesíteni a idős személyeket és a krónikus betegségben szenvedő betegeket, mert nekik van a legnagyobb szükségük az oltásra.

– Mi történik akkor, ha valaki az első oltás után, de még a második dózis beadása előtt megfertőződik?

– Meg kell gyógyulnia azelőtt, hogy megkapná az emlékeztető oltást annak a személynek, aki esetleg az első dózis beadása után fertőződött meg – ismertette az oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője. Ha valaki megkapja a koronavírus elleni oltás első dózisát, és ezt követően fertőződik meg, előbb meg kell várnia a teljes gyógyulást, és csak azt követően kaphatja meg az emlékeztető oltást. Amennyiben a gyógyulás elhúzódik, és az első és a második dózis beadása között 42 napnál hosszabb idő telik el, az immunizálási folyamatot újra kell kezdeni az első dózissal – magyarázta az orvos. Hozzátette, az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központja (CDC) úgy véli, hogy ebben az esetben is csak az emlékeztető oltást kell beadni.

Gheorghiţă még elmondta, véleményt kértek az oltást kifejlesztő Pfizer-BioNTech cégtől is, és annak függvényében esetleg módosítják álláspontjukat.

– Miért van eltérés az oltásra beprogramáltak és a beoltottak száma között?

– Miért van eltérés az oltásra beprogramáltak és a beoltottak száma között?

– Az öregotthonok és rezidenciális központok lakóiból adódik az oltásra beprogramozottak és a beoltottak száma közötti különbség – közölte Valeriu Gheorghiţă, reagálva azokra a hírekre, amelyek szerint a különbség onnan következne, hogy a programon kívül oltanának be bizonyos személyeket. A különbség onnan adódik – mutatott rá az orvos –, hogy az öregotthonok, szanatóriumok lakóit külön oltják, anélkül, hogy előzetesen programálmák őket a számítógépes rendszerben. Ezek a személyek nem is jelennek meg egyetlen oltásközpontban sem, hanem mobil oltócsapatok szálnak ki a tartózkodási helyükre. Ebbe a kategóriába tartoznak a dialízises betegek, illetve azok is, akik nem tudnak otthonról kimozdulni – magyarázta az orvos.

– Mennyi oltóanyag semmisült meg eddig Romániában?

– Eddig összesen 784 349 dózis Pfizer-BioNTech vakcinát kapott az ország, ebből – leginkább a szállítási és tárolási hőmérsékletre vonatkozó előírások megszegése miatt – 1294 semmisült meg – közölte kedden Valeriu Gheorghiţă. Ezen felül még 14 400 dózis érkezett a Moderna által kifejlesztett oltásból is, amelyet hónap végéig még 21 600, február első hetében további 53 ezer egységgel egészítenek ki.

– Nemsokára kezdődik a második félév, napirenden az iskolanyitás. Hány pedagógust immunizáltak eddig?

– Keddig kevesebb mint tízezer pedagógust és más tanügyi alkalmazottat immunizáltak – tudatta az oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője. Összesen mintegy 300 ezer tanügyi alkalmazottat tartanak számon, akik közül 126 ezren jelezték, hogy kérik az oltást.