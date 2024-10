A GYHK is figyelmeztet: életet menthet a mellrákszűrés

Fülöp Enikő néhány elkeserítő adatot is megosztott:

Fülöp Enikő kórházmenedzser köszönetet mondva a közel 6000 lejes támogatásért kiemelte: természetesen jól jön a pénz is, de sokkal fontosabb az, hogy a Gyergyói Hoki Klub a figyelemfelkeltő akciók révén beszél a szűrések fontosságáról.

Ugyanakkor ennek keretében a Csíkszeredai Sportklub elleni hazai székely rangadón tombolasorsolást is szerveztek, és az ebből befolyt bevételt a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórháznak adományozták, hogy azt mellrákszűrések elvégzésére fordítsák. Az adományt kedden adták át.

Nem törődünk a saját egészségünkkel

Gyergyószentmiklóson megvannak a korszerű felszerelések és képzett személyzet is a szűrővizsgálatok elvégzéséhez, (Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről is járnak ide ezért a nők), de mégis nagyon kevés gyergyói nő használja ki ezt a számukra ingyen biztosított szolgáltatást. Azok közül is kevesen jelennek meg a két évvel később ajánlatos második vizsgálaton, akik részt vettek korábbi szűréseken.