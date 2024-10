Dávid Endrét választották meg Székelyudvarhely új alpolgármesterének

Ezt követően az említett személyek letehették a hivatali esküt, így most már 18 tagja van a székelyudvarhelyi önkormányzatnak. A későbbiekben várhatóan még Györgydeák Laura Etelka kell elfoglalja tanácsosi helyét, akinek a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) színeiben szavaztak bizalmat a választók.

Érvényesítette a székelyudvarhelyi bíróság Boros Viktória (RMDSZ), Élthes Előd Etele (Székelyudvarhelyért Párt) és Jakab Zoltán (RMDSZ) helyi képviselői mandátumát – jelentette be az önkormányzati ülés kezdetén Venczel Attila főjegyző.

Én mindenki alpolgármestere szeretnék lenni: Sarolta nénié a kicsi posta mögül, aki valószínűleg éppen életvidáman társalog valakivel, Sándor bácsié a sakkasztaltól, aki lehet, hogy éppen a megfelelő lépéseken gondolkodik, Koppányé a skateboard pályáról, aki a következő trükkjén dolgozik vagy éppen Zsigáé a Fehér bejárattól, aki ma délután is jó eséllyel sövényt fog nyírni vagy éppen padot szerel”

Hangsúlyozta, a magunk módján mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a város élettel teljen meg, ezért itt az ideje, hogy a város is meghallgassa az embereket. Hozzátette, most már a politikai keret is adott Székelyudvarhelyen ahhoz, hogy dolgozhassanak.