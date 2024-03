Ódzkodnak a védőoltásoktól

A miniszter megkérdezték, hogy az általa vezetett intézmény milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy egyre több szülő beadassa gyermekének a kanyaró elleni védőoltást. Országos szinten Maros megyében van a legtöbb kanyarós megbetegedés, főként a nehéz anyagi körülmények között élő közösségek tagjai, kisgyermekek – de nemcsak ők – betegednek meg. Rafila kifejtette: a minisztérium több tájékoztató kampányt indított és folyamatosan hangsúlyozza az oltás fontosságát. De helyi szinten a polgármesteri hivatalokban dolgozó szociális munkások, a háziorvosok is ki kell vegyék a részüket a tájékoztatásból.

Az egészségügyi miniszter jelenlétében mutatták be hétfőn Marosvásárhelyen az égési sérültek kezelésére szolgáló új kórház helyszínét. A munkagépek már a helyükön vannak, elsőként az új helikopterleszálló készül el.

Az oltásokról is kifejtette véleményét Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, aki hétfőn Marosvásárhelyen tartózkodott bejelenteni, hogy megkezdik az égési sérültek kezelését biztosító kórház építését .

Minél többször el kell mondani, hogy a kanyaró nemcsak gyermekbetegség, és felnőttkorban komplikációkkal járhat a megbetegedés, minden évben országszerte vannak halálesetek is. A kicsiket, de a kamaszokat, felnőtteket is be lehet oltani, bármilyen korban, hogy védve legyenek