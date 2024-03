Új kórház épül Marosvásárhelyen, megnyitották a munkatelepet

Az egészségügyi miniszter jelenlétében mutatták be hétfőn Marosvásárhelyen az égési sérültek kezelésére szolgáló új kórház helyszínét. A munkagépek már a helyükön vannak, elsőként az új helikopterleszálló készül el.

Temesvár és Bukarest után Marosvásárhelyen is nekifogtak az égési sérültek kezelésére alkalmas kórház megépítésének. A munkatelepet hétfőn meglátogatta a Maros megyei megyeszékhelyre érkező egészségügyi miniszter is, aki a sajtótájékoztatót – a csepergő eső miatt – nem a munkatelepen, hanem a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinika Kórház folyosóján tartotta.

Emlékeztetett, hogy hamarosan nekikezdenek a szívtranszplantációs intézet és szívgyógyászat új kórházának is, itt egyelőre az óvást bírálják felül, de reméli, hogy nyárig ott is megnyithatják a munkatelepet.

A miniszter arról is beszélt, hogy nemcsak új kórházak épülnek, hanem a meglevőket is felszerelik, de támogatást biztosítanak a háziorvosi rendelőknek is, hogy eszközöket vásároljanak és felújításokat végezzenek.

Maros megyében 80 háziorvosi rendelőnek biztosítottak pénzalapot uniós forrásokból.

Tizenkilenc hónap alatt készül el

Az új kórház a jelenlegi sürgősségi kórház mögé fog épülni, a rohammentő-szolgálat székháza közelébe. A területet már megtisztították, nekifogtak a tervben szereplő helikopterleszálló megépítésének.