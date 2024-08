Nyáron is zajlik a munka a csíkszeredai iskoláknál

Számos nagyobb beruházás zajlik jelenleg a csíkszeredai iskolákban, két tanintézetnél tornaterem épül, egy szakközépiskolánál a teljes villanyhálózatot újítják fel, továbbá folyamatban van majdhogynem az összes iskola korszerű felszerelését célzó pályázat lebonyolítása is.

a tornatermek építése mellett van folyamatban lévő udvarrendezési, illetve épületfelújítási projektjük is.

szaktantermek, műhelyek lesznek a földszinten is.

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterménél szintén dolgoznak még, ezt a munkálatot is ugyanaz a cég végzi, mint a fentebb említett művészeti iskola tornatermének építését. „A Petőfi Sándor Általános Iskolánál jelenleg a külső és belső munkálatoknál tartanak.

Elkészült a szerkezetépítés a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornaterménél, de a munkálatok befejezése csak jövőben történik meg. A kevésbé sem szokványos létesítmény tetején kap helyet egy sportpálya, ezt is ezután kell elkészíteni.

Emiatt szükség volt a terv, ezzel együtt a határidő módosítására is. A kivitelezés 2021 tavaszán kezdődött, egy időszakos szünet után, még folyamatban van, várhatóan ebben az évben elkészülnek vele.

Elkészült a vízzáró réteg az épület tetején, most a hőszigetelő rétegek és a járófelület kialakítása következik, a tornaterem tetején ugyanis szabadtéri sportpálya lesz. Jól haladnak az épületgépészeti munkalatokkal is, sőt elkezdődött a vakolás és folyamatban van az álmennyezet szerelése is”

Kitért arra is, hogy az Octavian Goga Főgimnázium tornatermét is korszerűsíteni kellene, amire a megvalósíthatósági tanulmányt el is fogadták,viszont várják az Országos Beruházási Társaság (CNI) válaszát a finanszírozásra. Pénz hiányában ezt a beruházást nem kezdhetik el.

„A Nagy Imre Általános Iskola udvarrendezésére közbeszerzési eljárást indítunk, amely körülbelül 1-2 hónapot vesz igénybe, a kivitelezést 6-12 hónapra becsüljük” – osztotta meg az alpolgármester.

korábban írtuk Sok még a tennivaló a Micimackó napközinél A vártnál későbbre fejezik be a csíkszeredai Micimackó napközi épületének átépítését a munkálatok során felmerült akadályok miatt. Akkora a csúszás, hogy a következő tanévet is más épületben kell megkezdjék az óvodai csoportok.

A Micimackó óvodánál teljes felújítás és bővítés is történik.