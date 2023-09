November végére végezhetnek a Virág negyedi munkálatokkal

Zajlanak a munkálatok Gyergyószentmiklós egyik legforgalmasabb útszakaszán, a Testvériség út Virág negyedi részén is. Ha az időjárás nem szól közbe, itt november végéig befejeződhet az útfelújítás.

Ennek a középső sávján autóbuszok közlekednek majd, és ehhez két megállószigetet is kialakítanak – vázolta Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján. Azért lesz csak egy buszsáv itt, mert

Kicserélik a közvilágítás elemeit is, már leszerelték az egyik oldalon a lámpákat, a szemközti oldalon pedig majd akkor következik ez, amikor az első új lámpák működni fognak.

A polgármester közölte még, hogy a Virág negyedi park egy részét fel fogják számolni (6 méter szélességben), hogy járdának, biciklisávnak adjon helyet, de azon az oldalon valószínűleg ki kell vágni a még megmaradt út menti fákat is, mert helyükön szintén út vagy biciklisáv lesz. Azonban új zöld felületek jönnek létre az út mindkét oldalán.

Addig is, amíg a konkrét útépítés megtörténne, még a közművek kiépítésén dolgoznak: csatornázás, vízvezetékhálózat-építés és a bekötő utakkal való csatlakoztatása is folyamatban van, de ugyanakkor az esővíz-elvezetés is zajlik.