Nincs háború, nem költöztetik a bentlakásba a szociális központ lakóit

Ki kell üríteni január 15-ei határidővel a csíkszeredai Gyermek sétány 9. szám alatti tömbházat, a benne működő szociális központ lakóinak gyorssegélyt is biztosít az önkormányzat – többek között erről döntöttek a csütörtök délutáni katasztrófavédelmi bizottság ülésén. Ugyanakkor a városvezetés elvetette azt az elképzelést, hogy iskolai bentlakásba költöztessék a lakókat. Több személy sorsa még bizonytalan maradt, ehhez kérik a lakosság, szervezetek támogatását.

Tiltakoznak a szülők az ellen, hogy a taplocai iskolaközpont fiúbentlakásába költöztessék a szociális központ lakóit. Az érintett tanintézetvezetők is ellenkeznek. A csíkszeredai városvezetés szerint életveszély van, ezért elsődleges a segítségnyújtás.

Mint ismeretes, nagy port kavart ennek az elképzelésnek a híre, ellenezték a taplocai iskolaközpont szakközépiskoláinak igazgatói, és a diákok szülei is a költöztetést.

Ugyanakkor lépéseket tesznek a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Gyermek sétányon található ingatlan felújítása érdekében is.

Szociálisan rászoruló családokat tervez beköltöztetni Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Kós Károly Szakközépiskola volt fiúbentlakásába. Az ingatlan szomszédságában három tanintézet működik, közel 1800 diákkal. Két iskola vezetősége is tiltakozik.

Egyik esetben sem lehet előre látni, hogy mennyi idő alatt válnak lakhatóvá: ez akár fél év, egy év is lehet, vagy még több.

– hangzott el. Hozzátette az alpolgármester azt is, hogy a szociális igazgatóság munkatársai időközben segítettek az albérlet, egyéb alternatív megoldás keresésében, így sikerült civil szervezetek segítségével, felajánlásokból lakást biztosítani 57 személynek a 85-ből. Azonban

A hajléktalanszállót is el kell hagyni



Ugyancsak kérdéses még a tömbház földszintjén működő hajléktalanszálló húsz állandó lakójának sorsa, akiknek szintén el kell hagyniuk az épületet január 15-ig. Sógor Enikő velük kapcsolatban elmondta, mivel ezek az emberek igénylik a felügyeletet, a szabályozott életet, ezért számukra olyan helyet keresnek, ahová mindannyiukat be tudják fogadni. Erről zajlanak egyeztetések, amikor lesznek konkrétumok, azokat az információkat is közzéteszik. A tömbház földszintjén lévő szegénykonyha már egy éve nem működik, mert nem kapták meg hozzá a szükséges engedélyeket, ezért a szolgáltatást civil szervezet végzi, így ezt nem kell költöztetni.