Mindenki a biztonságot félti – kié fog csorbulni?

Tiltakoznak a szülők közül többen is az ellen, hogy a taplocai iskolaközpontban található volt fiúbentlakás épületébe költöztessék a Gyermek sétányon található szociális központ lakóit. Az érintett tanintézetek vezetői is ellenzik ezt a szándékot, az egyik iskola vezetője úgy véli, az épület nem alkalmas családok fogadására. A csíkszeredai városvezetés is megosztotta álláspontját, mint fogalmaztak, életveszélyben vannak a családok, ezért a segítségnyújtás, a megoldáskeresés elsődleges fontosságú.