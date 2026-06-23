Nicușor Dan a párbeszéd folytatására kérte a pártokat

Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.

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Az elnök azzal érvelt, hogy Romániának szüksége van egy kormányra, és azt is hangsúlyozta, hogy a Nyugat-barát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel.

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„A mai konzultációkon arra fogom kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez és az észszerű magatartáshoz. Azt kérem tőlük, hogy