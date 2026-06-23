Nicușor Dan a párbeszéd folytatására kérte a pártokat

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.
Az elnök azzal érvelt, hogy Romániának szüksége van egy kormányra, és azt is hangsúlyozta, hogy a Nyugat-barát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel.
„A mai konzultációkon arra fogom kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez és az észszerű magatartáshoz. Azt kérem tőlük, hogy
Romániának kormányra van szüksége. A Nyugat-barát irányvonal megőrzése mellett továbbra is kitartunk” – idézi az államfő egy X-bejegyzését az Agerpres.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.
Kedd délutánra és estére hőségre, illetve zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.
Nicușor Dan államfő kedden újabb egyeztetéseket folytat a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.
Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége – jelentette ki kedden Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a többi párt valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
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