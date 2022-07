Nemzetközi régészcsoport keres római kori leleteket Mikházán

Több mint negyvenen vesznek részt a régészeti ásatásokon Mikházán, ahol a katonai tábor és fürdő épületét kutatják négy héten keresztül, miközben készülnek az augusztus 6-án tartandó Mikházi Római Fesztiválra is.

Nemzetközi kutatócsoport kezdte meg a régészeti ásatásokat Mikházán, ahol négy héten keresztül az egykori princípia feltárására összpontosítanak – számolt be a Székelyhonnak Pánczél Szilamér régész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa, a Római Limes program vezetője.

A régészeti leletről egyelőre még nem lehet sokat tudni, de további érdekességekre számítanak, amelyek majd többet elárulnak a régmúltról.

Nyitva a kiállítás

A két kiállítótérben látható kiállítást, amely a Mikháza területén álló római kori katonai tábor életét, a katonák mindennapjait mutatja be, nem zárták be a nyári időszakra, ahogy azt korábban tervezték, majd csak az év végén szeretnék lecserélni, hogy az újabb, időközben előkerült tárgyakkal, információkkal bővítsék – mondta a Székelyhonnak a régész. A limeskutató csoport készül a Mikházi Római Fesztiválra is, ahol a Római Birodalom szokásait, mindennapjait, ünnepeit elevenítik fel.